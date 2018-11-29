Саудівська Аравія підписала угоду про купівлю в США протиракетних комплексів THAAD

Сторони підписали остаточний договір 26 листопада, але про це стало відомо тільки зараз. “26 листопада посадові особи Саудівської Аравії і США підписали „листи з пропозицією і прийняттям пропозиції“ — міжурядову угоду, що визначає умови передачі систем ПРО в рамках угоди з продажу”, — зазначив представник зовнішньополітичного відомства. Передача Сполученими Штатами військової продукції і оборонної галузі регулюється такого роду міжурядовими угодами, які в системі продажу зброї та військової техніки іноземним державам іменуються листами із пропозиціями і прийняттям пропозицій.

Дипломат нагадав, що в жовтні 2017 року Держдепартамент повідомив Конгрес США про потенційну угоду з продажу Саудівської Аравії 44 пускових установок THAAD, 360 ракет-перехоплювачів, 16 пунктів управління і семи радарів для цих комплексів на суму в 15 млрд доларів США.

“Продаж системи протиракетної оборони THAAD принесе користь національної безпеки США, сприяючи забезпеченню довгострокової безпеки Саудівської Аравії і регіону Перської затоки перед лицем зростаючої загрози балістичних ракет іранського режиму і підтримуваних Іраном екстремістських угруповань”, — зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Як раніше інформував УНН, після вбивства журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі американські законодавці піддали різкій критиці військові контракти США про продаж озброєнь Саудівській Аравії на 110 млрд доларів. Однак дана угода, що стосується передачі THAAD, отримала схвалення Конгресу ще в минулому році.