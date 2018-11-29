Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке у США противоракетных комплексов THAAD
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о приобретении американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в 15 млрд долларов. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, информирует УНН.
Стороны подписали окончательный договор 26 ноября, но об этом стало известно только сейчас. “26 ноября должностные лица Саудовской Аравии и США подписали „письма с предложением и принятием предложения“ — межправительственное соглашение, определяющее условия передачи” систем ПРО в рамках сделки по продаже, отметил представитель внешнеполитического ведомства. Передача Соединенными Штатами военной продукции и военных услуг регулируется такого рода межправительственными соглашениями, которые в системе продажи оружия и военной техники иностранным государствам именуются письмами с предложениями и принятием предложений.
Дипломат напомнил, что в октябре 2017 года Госдепартамент уведомил Конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семи радаров для этих комплексов на сумму в 15 млрд долларов.
“Продажа системы противоракетной обороны THAAD принесет пользу национальной безопасности США, содействуя обеспечению долгосрочной безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок”, — отметил МИД.
Как ранее информировал УНН, после убийства журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле американские законодатели подвергли резкой критике военные контракты США о продаже вооружений Саудовской Аравии на 110 млрд долларов. Однако данное соглашение, касающееся передачи THAAD, получила одобрение Конгресса еще в прошлом году.