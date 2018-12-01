The Wall Street Journal: Саудовский наследный принц отправил 11 сообщений руководителю группы убийц Хашкаджи

Согласно секретным данным ЦРУ, с которыми ознакомились журналисты издания, наследный принц в общей сложности направил 11 сообщений своему советнику Сауду аль-Кахтани в течение нескольких часов до и после того, как был убит Хашкаджи. Как отмечается в публикации, аль-Кахтани руководил группой убийц журналиста. Содержание сообщений неизвестно.

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Как говорится в материале, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в августе 2017 года в разговоре с приближенными говорил о мерах на случай, если ему не удастся убедить Хашкаджи вернуться в Саудовскую Аравию. Принц якобы упоминал возможность “заманить его куда-то вне Саудовской Аравии” и “сделать приготовления”. В ЦРУ расценивают это как обсуждение операции по Хашоґджи.

Издание приводит оценки ЦРУ, согласно которым его сотрудники “уверены в степени от средней до высокой”, что наследный принц лично выбрал Хашоґджи в качестве цели для операции и “возможно приказал убить его”. В разведывательном управлении признают, что однозначного приказа принца на этот счет не видели.

Как ранее информировал УНН, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Ахмад Хашокджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашокджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия. Сам американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что США намерены оставаться партнером Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле об убийстве Хашкаджи прежнему остаются вопросы.