Хашкаджи обсуждал в WhatsApp кампанию против власти в Эр-Рияде и боялся их мести

Его журналисты ознакомились с перепиской в мессенджере WhatsApp между Хашкаджи и выходцем из Саудовской Аравии Омаром Абдель Азизом. Более 400 сообщений, отправленных в течение года, предоставил телеканалу сам Абдель Азиз. Из них следует, что Хашкаджи называл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда “зверем” и сравнивал с Пакманом — существом из компьютерной игры, с непомерным аппетитом.

“Чем больше жертв он пожирает, тем больше он хочет, — писал Хашкаджи в мае после ареста ряда активистов в королевстве. — Я не удивлюсь, если репрессии коснутся даже тех, кто выступает в его поддержку”. Как отмечается в материале, Хашкаджи и Абдель Азиз также обсуждали возможность формирования молодежного движения, которое бы в интернете выступало против властей королевства.

В августе Хашкаджи и Абдель Азиз посчитали, что их корреспонденция могла быть перехвачена властями Саудовской Аравии. Абдель Азиз отмечал, что его брату в королевстве в связи с этим угрожают тюремным заключением. “Помоги нам бог”, — писал в связи с этим Хашкаджи.

Абдель Азиз сообщил, что намерен подать в суд на израильскую компанию, якобы разработавшую программное обеспечение, позволившее саудовским властям получить несанкционированный доступ к его смартфону. “Мне жаль говорить это, но взлом моего телефона сыграл важную роль в том, что случилось с Джамалем”, — сказал Абдель Азиз в интервью CNN.

Из переписки следует также, что Хашкаджи направил Абдель Азизу 5 тысяч долларов на создание группы активистов, которые бы действовали в сети. Журналист обещали предоставить 30 тысяч долларов и привлечь к этому состоятельных спонсоров. Хашкаджи был убит в октябре.

Как сообщал УНН, судейской кронпринц отправил 11 сообщений руководителю группы убийц Хашкаджи.