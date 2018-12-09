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Опубликовано последние слова Хашоґджи перед смертью - CNN

Киев • УНН

 • 9733 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Последние слова перед смертью саудовского журналиста Джамаля Хашоґджи были о том, что он не может дышать. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник, который слушал аудиозапись расправы над журналистом в Стамбуле, передает УНН.

Опубликовано последние слова Хашоґджи перед смертью - CNN

“Я не могу дышать”, — цитирует источник последние слова Хашоґджи.

Как передает телекомпания, на аудиозаписи играет музыка, которую включили специально для того, чтобы заглушить шум борьбы с журналистом и дальнейшее расчленение его тела.

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По данным источника, запись указывает на то, что убийцы Хашоґджи периодически звонили и сообщали о том, что происходило.

Напомним, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Хашоґджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашоґджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

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