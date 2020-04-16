Генсек НАТО застеріг щодо негативних наслідків коронавірусної кризи на безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг застеріг щодо негативних наслідків спричиненої поширенням нового коронавірусу кризи на безпеку країн-членів, пише УНН із посиланням на DW.
“Геополітичний вплив пандемії може бути дуже значним”, — сказав Столтенберг у середу, 15 квітня, після відеоконференції з міністрами оборони країн-членів Альянсу.
Зокрема, на думку Столтенберга, очікуване падіння економіки в окремих країнах-членах зробить їх більш вразливими та прихильнішими до ідеї продажу об’єктів критичної інфраструктури. А це може призвести до довгострокових наслідків для безпеки країн та для їхньої здатності реагувати у разі нової кризи.
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Генсек НАТО закликав зробити зі спричиненої коронавірусом кризи відповідні висновки попри те, що поки саме реакція на поточну кризу перебуває на передньому плані. “Безпечна інфраструктура, безпечні телекомунікації, уряди, які і в часи кризи функціонують — всі ці теми мають велике значення для громадянського суспільства, але також і для нашої військової боєготовності”, — наголосив Столтенберг.
Він також висловив впевненість, що потенційні супротивники можуть спробувати використати ситуацію у своїх інтересах. Зокрема, можуть активізуватися терористичні групи, ситуація в Афганістані та Іраку залишається нестійкою, а Росія не послаблює військової активності.
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Окремо Столтенберг виділив внесок військових НАТО в подоланні наслідків кризи. Зокрема, військові здійснили понад 100 польотів із доставки медичного обладнання та персоналу, надали в розпорядження місця у госпіталях та зводили тимчасові лазарети. Він підкреслив, що всі країни-члени у дусі солідарності повинні пропонувати наявні у них потужності.
Раніше у НАТО заявили, що мілітаризація Росією Криму та Чорного моря є проблемою безпеки для Альянсу.