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У НАТО підкреслили важливу роль України в боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Найбільші в світі українські літаки "Мрія" (Ан-225) і "Руслан" (Ан-124) доставляють гуманітарну та медичну допомогу країнам ЄС в рамках програми стратегічної взаємодії НАТО SALIS. Про важливість цієї співпраці під час сьогоднішнього брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

"Ми працюємо з партнерами по-різному, і ми вітаємо той факт, що у НАТО так багато партнерів і що ми можемо стояти разом і вирішувати спільні завдання, такі як криза COVID-19. А Україна допомагає союзникам по НАТО, так як Україна забезпечує стратегічні повітряні перевезення, або точніше сказати, є українські літаки ("Мрія" і "Руслан" - ред.), які використовуються НАТО для забезпечення стратегічних повітряних перевезень. І я бачив ці літаки. Вони величезні. У них величезні можливості", - заявив Столтенберг.

За його словами, використання українських літаків показує, яким чином НАТО працює з партнером - Україною - для забезпечення повітряного транспорту для союзників по НАТО.

"І ці літаки були важливі протягом тривалого періоду часу для перевезення медичного обладнання з Китаю, по всьому світу, в країни НАТО в Європі. Так що так, ми працюємо з Україною. Ми вітаємо тісне партнерство з Україною. Ми всі зачеплені. Це загальна проблема. Нам потрібно реагувати спільно", - підкреслив Генсекретар.

Як повідомляв УНН, в суботу найбільший в світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" відправився в перший рейс після модернізації - в КНР за медобладнанням та іншими засобами боротьби з COVID-19.

Українські Національні Новини

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