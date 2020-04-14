В НАТО подчеркнули важную роль Украины в борьбе с коронавирусом

"Мы работаем с партнерами по-разному, и мы приветствуем тот факт, что у НАТО так много партнеров и что мы можем стоять вместе и решать общие задачи, такие как кризис COVID-19. А Украина помогает союзникам по НАТО, так как Украина обеспечивает стратегические воздушные перевозки, или точнее сказать, есть украинские самолеты ("Мрия" и "Руслан" - ред.), которые используются НАТО для обеспечения стратегических воздушных перевозок. И я видел эти самолеты. Они огромные. У них огромные возможности", - заявил Столтенберг.

По его словам, использование украинских самолетов показывает, каким образом НАТО работает с партнером - Украиной - для обеспечения воздушного транспорта для союзников по НАТО.

"И эти самолеты были важны в течение длительного периода времени для перевозки медицинского оборудования из Китая по всему миру, в страны НАТО в Европе. Так что да, мы работаем с Украиной. Мы приветствуем тесное партнерство с Украиной. Мы все затронуты. Это общая проблема. Нам нужно реагировать совместно", - подчеркнул Генсек.

Как сообщал УНН, в субботу крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации - в КНР за медоборудованием и другими средствами борьбы с COVID-19.