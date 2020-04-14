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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45366 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53943 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68236 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68165 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 97167 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78755 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101717 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105536 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130688 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В НАТО подчеркнули важную роль Украины в борьбе с коронавирусом

В НАТО подчеркнули важную роль Украины в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 16833 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Крупнейшие в мире украинские самолеты "Мрия" (Ан-225) и "Руслан" (Ан-124) доставляют гуманитарную и медицинскую помощь странам ЕС в рамках программы стратегического взаимодействия НАТО SALIS. О важности этого сотрудничества в ходе сегодняшнего брифинга заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

"Мы работаем с партнерами по-разному, и мы приветствуем тот факт, что у НАТО так много партнеров и что мы можем стоять вместе и решать общие задачи, такие как кризис COVID-19. А Украина помогает союзникам по НАТО, так как Украина обеспечивает стратегические воздушные перевозки, или точнее сказать, есть украинские самолеты ("Мрия" и "Руслан" - ред.), которые используются НАТО для обеспечения стратегических воздушных перевозок. И я видел эти самолеты. Они огромные. У них огромные возможности", - заявил Столтенберг.

По его словам, использование украинских самолетов показывает, каким образом НАТО работает с партнером - Украиной - для обеспечения воздушного транспорта для союзников по НАТО.

"И эти самолеты были важны в течение длительного периода времени для перевозки медицинского оборудования из Китая по всему миру, в страны НАТО в Европе. Так что да, мы работаем с Украиной. Мы приветствуем тесное партнерство с Украиной. Мы все затронуты. Это общая проблема. Нам нужно реагировать совместно", - подчеркнул Генсек.

Как сообщал УНН, в субботу крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации - в КНР за медоборудованием и другими средствами борьбы с COVID-19.

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