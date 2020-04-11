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Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации: в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19

Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации: в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 24747 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 “Мрия” отправился в первый рейс после модернизации — в КНР за медоборудованием и другими средствами борьбы с COVID-19, пишет УНН со ссылкой на сообщение Укроборонмпром в Facebook.

“11 апреля 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия вылетел из международного аэродрома „Киев-Антонов-2“ в первый рейс после модернизации”, — указано в сообщении.

“„Мрия“ присоединится к „Русланам“ и станет шестым самолетом авиакомпании „Авиалинии Антонова“ которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 „Руслан“ выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС”, — добавили в Укроборонпроме.

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