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Ан-225 "Мрія" відправився у перший рейс після модернізації: у Китай за обладнянням для боротьби з COVID-19

Ан-225 "Мрія" відправився у перший рейс після модернізації: у Китай за обладнянням для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

 • 24754 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 “Мрія” вирушив у перший рейс після модернізації — до КНР за медобладнанням та іншими засобами боротьби з COVID-19, пише УНН з посиланням на повідомлення Укроборонмпром у Facebook.

“11 квітня 2020 року найбільший в світі транспортний літак Ан-225 Мрія вилетів з міжнародного аеродрому „Київ-Антонов-2“ у перший рейс після модернізації”, — вказано у повідомленні.

“„Мрія“ долучиться до „Русланів“ і стане шостим літаком авіакомпанії „Авіалінії Антонова“ які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 „Руслан“ виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС”, — додали в Укроборонпромі.

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