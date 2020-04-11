Ан-225 "Мрія" відправився у перший рейс після модернізації: у Китай за обладнянням для боротьби з COVID-19

“11 квітня 2020 року найбільший в світі транспортний літак Ан-225 Мрія вилетів з міжнародного аеродрому „Київ-Антонов-2“ у перший рейс після модернізації”, — вказано у повідомленні.

“„Мрія“ долучиться до „Русланів“ і стане шостим літаком авіакомпанії „Авіалінії Антонова“ які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 „Руслан“ виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС”, — додали в Укроборонпромі.