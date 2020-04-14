Мілітаризація Росією Криму та Чорного моря є проблемою безпеки для НАТО

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Значне нарощування військової потужності Росією в окупованому Криму та її військова присутність в Чорному морі є частю проблем безпеки, що існує під час глобальної кризи COVID-19, але які також будуть існувати і після нього. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.