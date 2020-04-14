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Мілітаризація Росією Криму та Чорного моря є проблемою безпеки для НАТО

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Значне нарощування військової потужності Росією в окупованому Криму та її військова присутність в Чорному морі є частю проблем безпеки, що існує під час глобальної кризи COVID-19, але які також будуть існувати і після нього. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

"Що ми бачили, так це те, що Росія підтримує військову присутність поблизу кордонів НАТО і країн НАТО, в тому числі в Чорному морі. Але, звичайно, ми бачимо, що вони також продовжують підтримувати сепаратистів ... на сході України. Ми бачимо їх значне нарощування військової потужності в Криму, а також їх військово-морську присутність у Чорному морі. Так що це частина проблем безпеки, з якими ми стикаємося. Ми зіштовхувались з ними до кризи COVID-19, і ми зіткнулися з ними під час кризи COVID-19. І я очікую, що вони будуть і після того, як ця криза закінчиться", - заявив генеральний секретар.

За його словами, це лише підкреслює той факт, що НАТО повинна мати можливість надавати підтримку цивільним зусиллям по боротьбі з COVID-19, але в той же час виконувати свій основний обов'язок - захист всіх союзників.

"Ми також розширили свою присутність в Чорноморському регіоні на суші з урахуванням присутності в Румунії бригади Tailored Presence, а також на морі і в повітрі. Ми також тісно співпрацюємо з країнами-партнерами в Чорноморському регіоні, такими як Грузія і Україна", - додав Столтенберг.

Як повідомляв УНН, раніше Столтенберг закликав Росію припинити бойові дії в Україні.

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