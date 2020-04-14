Милитаризация Россией Крыма и Черного моря является проблемой безопасности для НАТО

“Что мы видели, так это то, что Россия поддерживает военное присутствие вблизи границ НАТО и стран НАТО, в том числе в Черном море. Но, конечно, мы видим, что они также продолжают поддерживать сепаратистов ... на востоке Украины. Мы видим их значительное наращивание военной мощи в Крыму, а также их военно-морское присутствие в Черном море. Так что это часть проблем безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Мы сталкивались с ними до кризиса COVID-19, и мы столкнулись с ними во время кризиса COVID-19. И я ожидаю, что они будут и после того, как этот кризис закончится”, — заявил генеральный секретарь.

По его словам, это лишь подчеркивает тот факт, что НАТО должна иметь возможность оказывать поддержку гражданским усилиям по борьбе с COVID-19, но в то же время выполнять свою основную обязанность — защиту всех союзников.

“Мы также расширили свое присутствие в Черноморском регионе на суше с учетом присутствия в Румынии бригады Tailored Presence, а также на море и в воздухе. Мы также тесно сотрудничаем со странами-партнерами в Черноморском регионе, такими как Грузия и Украина”, — добавил Столтенберг.

Как сообщал УНН, ранее Столтенберг призвал Россию прекратить боевые действия в Украине.