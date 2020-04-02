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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60213 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70146 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83739 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82113 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Генсек НАТО призвал Россию прекратить боевые действия в Украине

Генсек НАТО призвал Россию прекратить боевые действия в Украине

Киев  •  УНН

 • 17443 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить боевые действия в Украине. Он отметил, что нужно соблюдать условия прекращения огня, чтобы бороться с COVID-19. Об этом он заявил во время своего выступления, передает УНН.

"Когда речь идет о восточной Украине, Донбассе, мы видим, что, несмотря на призыв к России прекратить военные действия, поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские силы. Мы видим, что нарушение режима прекращения огня продолжаются как в Донецке, так и в Луганске", - отметил Столтенберг.

По его словам, об этих нарушениях прекращения огня сообщает не только Украина, но и подтверждают наблюдатели ОБСЕ.
"Еще одной проблемой является то, что у наблюдателей ОБСЕ теперь еще больше проблем с выполнением своих задач, потому что они ограничены в своей способности двигаться и, следовательно, они не могут отчитываться так, как должны", - добавил Столтенберг.

Также он отметил, что кризис COVID-19 используется в качестве своего рода оправдания для дальнейшего ограничения работы наблюдателей ОБСЕ. Это делает ситуацию на востоке Украины еще более сложной.

"Мы призываем Россию прекратить боевые действия в Украине. Они поддерживают сепаратистов, которые несут ответственность за продолжающиеся нарушения режима прекращения огня. Нам необходимо полностью соблюдать соглашения о прекращении огня, чтобы иметь возможность бороться с кризисом COVID-19 в стране", - подытожил Столтенберг.

Напомним, в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

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