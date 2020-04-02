Генсек НАТО призвал Россию прекратить боевые действия в Украине

"Когда речь идет о восточной Украине, Донбассе, мы видим, что, несмотря на призыв к России прекратить военные действия, поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские силы. Мы видим, что нарушение режима прекращения огня продолжаются как в Донецке, так и в Луганске", - отметил Столтенберг.

По его словам, об этих нарушениях прекращения огня сообщает не только Украина, но и подтверждают наблюдатели ОБСЕ.

"Еще одной проблемой является то, что у наблюдателей ОБСЕ теперь еще больше проблем с выполнением своих задач, потому что они ограничены в своей способности двигаться и, следовательно, они не могут отчитываться так, как должны", - добавил Столтенберг.

Также он отметил, что кризис COVID-19 используется в качестве своего рода оправдания для дальнейшего ограничения работы наблюдателей ОБСЕ. Это делает ситуацию на востоке Украины еще более сложной.

"Мы призываем Россию прекратить боевые действия в Украине. Они поддерживают сепаратистов, которые несут ответственность за продолжающиеся нарушения режима прекращения огня. Нам необходимо полностью соблюдать соглашения о прекращении огня, чтобы иметь возможность бороться с кризисом COVID-19 в стране", - подытожил Столтенберг.

Напомним, в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.