ООС: бойовики вісім разів порушили режим тиші

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Упродовж доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 2 квітня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири — із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили ворожі провокації", - повідомили у пресцентрі.

Всі обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зранку ворог застосував 82-мм міномет по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу селища Піски, а згодом випустив 6 мін 120-го калібру по захисниках Павлополя.

Позиції неподалік Авдіївки противник обстріляв двічі. З боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Також ворог застосував станковий протитанковий гранатомет з напрямку окупованого Каштанового.

По обіді російські найманці двічі вели вогонь по околиці населеного пункту Піски — з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Оборонців Богданівки обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Старогнатівки — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

"Сьогодні, 2 квітня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 1 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

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