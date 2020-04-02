ООС: боевики восемь раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение 2 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации", - сообщили в пресс-центре.
Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Утром враг применил 82-мм миномет по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи поселка Пески, а затем выпустил 6 мин 120-го калибра по защитникам Павлополя.
Позиции неподалеку Авдеевки противник обстрелял дважды. Со стороны Спартака враг выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также враг применил станковый противотанковый гранатомет по направлению оккупированного Каштанового.
После обеда российские наемники дважды вели огонь по окраине населенного пункта Пески - из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Богдановки обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
"Сегодня, 2 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.