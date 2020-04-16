Генсек НАТО предостерег о негативных последствиях коронавирусного кризиса на безопасность

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг предостерег от негативных последствий вызванного распространением нового коронавируса кризиса на безопасность стран-членов. Об этом он сказал 15 апреля, после видеоконференции с министрами обороны стран-членов Альянса, пишет УНН со ссылкой на DW.