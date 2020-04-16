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Генсек НАТО предостерег о негативных последствиях коронавирусного кризиса на безопасность

Генсек НАТО предостерег о негативных последствиях коронавирусного кризиса на безопасность

Киев  •  УНН

 • 11516 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг предостерег от негативных последствий вызванного распространением нового коронавируса кризиса на безопасность стран-членов. Об этом он сказал 15 апреля, после видеоконференции с министрами обороны стран-членов Альянса, пишет УНН со ссылкой на DW.

"Геополитический влияние пандемии может быть очень значительным", - сказал Столтенберг в среду, 15 апреля.

В частности, по мнению Столтенберга, ожидаемое падение экономики в отдельных странах-членах сделает их более уязвимыми и более благосклонны к идее продажи объектов критической инфраструктуры. А это может привести к долгосрочным последствиям для безопасности стран и для их способности реагировать в случае нового кризиса.

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Генсек НАТО призвал сделать из вызванной коронавирусом кризиса соответствующие выводы несмотря на то, что пока именно реакция на текущий кризис находится на переднем плане. "Безопасная инфраструктура, безопасные телекоммуникации, правительства, и во времена кризиса функционируют - все эти темы имеют большое значение для гражданского общества, но и для нашей военной боеготовности", - подчеркнул Столтенберг.

Он также выразил уверенность, что потенциальные противники могут попытаться использовать ситуацию в своих интересах. В частности, могут активизироваться террористические группы, ситуация в Афганистане и Ираке остается неустойчивой, а Россия не ослабляет военной активности.

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Отдельно Столтенберг выделил вклад военных НАТО в преодолении последствий кризиса. В частности, военные осуществили более 100 полетов по доставке медицинского оборудования и персонала, предоставили в распоряжение места в госпиталях и возводили временные лазареты. Он подчеркнул, что все страны-члены в духе солидарности должны предлагать имеющиеся у них мощности.

Ранее в НАТО заявили, что милитаризация Россией Крыма и Черного моря является проблемой безопасности для Альянса.

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