G7 посилює економічний тиск на росію та розглядає використання заморожених активів рф - спільна заява глав МЗС

12 листопада, 15:53 • 20637 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50149 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46714 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50035 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47893 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43904 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59836 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132012 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру
12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"
12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро
12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
20:00 • 13114 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
12 листопада, 14:08 • 50702 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року
12 листопада, 11:10 • 69528 перегляди
Планування бюджету на різдвяні свята
12 листопада, 11:09 • 45804 перегляди
Фініки: користь і шкода
12 листопада, 08:20 • 65150 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132012 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
20:00 • 13206 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40 • 23041 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
12 листопада, 09:10 • 22552 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон
12 листопада, 07:09 • 61797 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування
12 листопада, 06:57 • 62011 перегляди
G7 посилює економічний тиск на росію та розглядає використання заморожених активів рф - спільна заява глав МЗС

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Міністри закордонних справ країн G7 домовилися посилити економічний тиск на росію, щоб припинити її агресію проти України. Вони також розглядають можливість додаткових санкцій та використання заморожених російських активів для підтримки України.

Члени "Групи семи" (G7) домовилися про посилення економічного тиску на росю з метою примусити її припинити агресію проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, оприлюдненій урядом Канади, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів.

Ми знову наголосили на терміновій необхідності негайного припинення вогню. Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою

- йдеться у заяві глав МЗС країн G7.

США "гальмують" план G7 щодо заморожених російських активів: Bloomberg розкрив причину20.10.25, 20:50 • 3650 переглядiв

Підписанти також вказують, що держави-учасниці розглядають можливість додаткових санкцій проти організацій, які допомагають фінансувати воєнні дії рф.

Ми посилюємо економічний тиск на Росію та вивчаємо можливість запровадження заходів проти держав і установ, які допомагають фінансувати її воєнні зусилля

- зазначили міністри закордонних справ країн G7.

Вони також підтвердили, що розглядають подальше використання заморожених російських активів для підтримки України та її оборонних потреб.

"Ми підтверджуємо, що тривають розмови стосовно різноманітних фінансових механізмів, зокрема подальшого використання заморожених російських суверенних коштів у наших юрисдикціях, аби спільно підтримати Україну", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо на засіданні G7 у Канаді. Вони обговорили ситуацію на полі бою, мирні ініціативи та зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.

G7 підтримає Україну у відновленні інфраструктури та ППО на тлі атак рф31.10.25, 14:49 • 2228 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Санкції
Війна в Україні
Україна