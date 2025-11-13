G7 посилює економічний тиск на росію та розглядає використання заморожених активів рф - спільна заява глав МЗС
Київ
Міністри закордонних справ країн G7 домовилися посилити економічний тиск на росію, щоб припинити її агресію проти України. Вони також розглядають можливість додаткових санкцій та використання заморожених російських активів для підтримки України.
Члени "Групи семи" (G7) домовилися про посилення економічного тиску на росю з метою примусити її припинити агресію проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, оприлюдненій урядом Канади, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів.
Ми знову наголосили на терміновій необхідності негайного припинення вогню. Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою
Підписанти також вказують, що держави-учасниці розглядають можливість додаткових санкцій проти організацій, які допомагають фінансувати воєнні дії рф.
Ми посилюємо економічний тиск на Росію та вивчаємо можливість запровадження заходів проти держав і установ, які допомагають фінансувати її воєнні зусилля
Вони також підтвердили, що розглядають подальше використання заморожених російських активів для підтримки України та її оборонних потреб.
"Ми підтверджуємо, що тривають розмови стосовно різноманітних фінансових механізмів, зокрема подальшого використання заморожених російських суверенних коштів у наших юрисдикціях, аби спільно підтримати Україну", - йдеться у заяві.
Нагадаємо
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо на засіданні G7 у Канаді. Вони обговорили ситуацію на полі бою, мирні ініціативи та зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.
