G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Киев • УНН
Министры иностранных дел стран G7 договорились усилить экономическое давление на Россию, чтобы прекратить ее агрессию против Украины. Они также рассматривают возможность дополнительных санкций и использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Члены "Группы семи" (G7) договорились об усилении экономического давления на Россию с целью принудить ее прекратить агрессию против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, обнародованном правительством Канады, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.
Мы вновь подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой
Подписанты также указывают, что государства-участники рассматривают возможность дополнительных санкций против организаций, которые помогают финансировать военные действия РФ.
Мы усиливаем экономическое давление на Россию и изучаем возможность введения мер против государств и учреждений, которые помогают финансировать ее военные усилия
Они также подтвердили, что рассматривают дальнейшее использование замороженных российских активов для поддержки Украины и ее оборонных нужд.
"Мы подтверждаем, что продолжаются разговоры относительно различных финансовых механизмов, в частности дальнейшего использования замороженных российских суверенных средств в наших юрисдикциях, чтобы совместно поддержать Украину", - говорится в заявлении.
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио на заседании G7 в Канаде. Они обсудили ситуацию на поле боя, мирные инициативы и укрепление обороны и энергетической устойчивости Украины.