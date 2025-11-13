G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД

$42.010.06
12 ноября, 15:53
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
12 ноября, 13:38
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
12 ноября, 07:33
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
11 ноября, 14:28
Эксклюзивы
Экс-преподаватель харьковского вуза разрабатывал для РФ чертежи для создания "Гераней" – ему объявили подозрение
12 ноября, 15:34
Демократы США обнародовали документы Эпштейна: Трамп "знал о девушках"
12 ноября, 15:49
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма
12 ноября, 16:40
ЕС может завтра перечислить Украине транш на 6 млрд евро
12 ноября, 17:36
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
20:00
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции
12 ноября, 14:08
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода
12 ноября, 11:10
Планирование бюджета на рождественские праздники
12 ноября, 11:09
Финики: польза и вред
12 ноября, 08:20
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
20:00
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма
12 ноября, 16:40
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
12 ноября, 09:10
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
12 ноября, 07:09
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
12 ноября, 06:57
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Министры иностранных дел стран G7 договорились усилить экономическое давление на Россию, чтобы прекратить ее агрессию против Украины. Они также рассматривают возможность дополнительных санкций и использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД

Члены "Группы семи" (G7) договорились об усилении экономического давления на Россию с целью принудить ее прекратить агрессию против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, обнародованном правительством Канады, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.

Мы вновь подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой

- говорится в заявлении глав МИД стран G7.

США "тормозят" план G7 по замороженным российским активам: Bloomberg раскрыл причину
20.10.25, 20:50

Подписанты также указывают, что государства-участники рассматривают возможность дополнительных санкций против организаций, которые помогают финансировать военные действия РФ.

Мы усиливаем экономическое давление на Россию и изучаем возможность введения мер против государств и учреждений, которые помогают финансировать ее военные усилия

- отметили министры иностранных дел стран G7.

Они также подтвердили, что рассматривают дальнейшее использование замороженных российских активов для поддержки Украины и ее оборонных нужд.

"Мы подтверждаем, что продолжаются разговоры относительно различных финансовых механизмов, в частности дальнейшего использования замороженных российских суверенных средств в наших юрисдикциях, чтобы совместно поддержать Украину", - говорится в заявлении.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио на заседании G7 в Канаде. Они обсудили ситуацию на поле боя, мирные инициативы и укрепление обороны и энергетической устойчивости Украины.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Украина