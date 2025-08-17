"росія не має права вето": французький міністр відвідає Київ для обговорення вступу України до ЄС

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад у вересні відвідає Україну для обговорення питань вступу нашої країни до ЄС. Про це повідомляє La Tribune Dimanche, інформує УНН.

Деталі

За словами дипломата, росія є постійною загрозою для України та Європи.

Усі дипломатичні зусилля мають бути підтримані, але реальність буде зрозуміла на місцях. Протягом місяців Україна підтверджує свою підтримку припинення вогню, поки росія продовжує цинічне бомбардування українських мирних жителів. Поки триває російська агресія, ми продовжуватимемо підтримувати Україну та чинити тиск на режим путіна. Дипломатія базується на цьому балансі сил - зазначив Аддад.

Він підкреслив, що його візит стане частиною ширшого діалогу між Києвом та європейськими столицями напередодні ключових рішень ЄС щодо подальшого розширення.

"Я буду в Україні у вересні, щоб продовжити наші переговори. ... росія не має права вето щодо політичного майбутнього України", - зазначив французький урядовець.

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 серпня, новопризначений віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів перший офіційний телефонний діалог із міністром у справах Європейського Союзу Швеції Джессікою Розенкранц. Сторони обговорили ключові виклики євроінтеграційного процесу, необхідність збереження єдності країн-членів ЄС та подальше реформування України.

