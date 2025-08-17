$41.450.00
16 серпня, 13:32
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
"росія не має права вето": французький міністр відвідає Київ для обговорення вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад відвідає Україну у вересні для обговорення питань вступу до ЄС. Він підкреслив, що росія є постійною загрозою для України та Європи, і дипломатія базується на балансі сил.

"росія не має права вето": французький міністр відвідає Київ для обговорення вступу України до ЄС

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад у вересні відвідає Україну для обговорення питань вступу нашої країни до ЄС. Про це повідомляє La Tribune Dimanche, інформує УНН.

Деталі

За словами дипломата, росія є постійною загрозою для України та Європи.

Усі дипломатичні зусилля мають бути підтримані, але реальність буде зрозуміла на місцях. Протягом місяців Україна підтверджує свою підтримку припинення вогню, поки росія продовжує цинічне бомбардування українських мирних жителів. Поки триває російська агресія, ми продовжуватимемо підтримувати Україну та чинити тиск на режим путіна. Дипломатія базується на цьому балансі сил

- зазначив Аддад.

Він підкреслив, що його візит стане частиною ширшого діалогу між Києвом та європейськими столицями напередодні ключових рішень ЄС щодо подальшого розширення.

"Я буду в Україні у вересні, щоб продовжити наші переговори. ... росія не має права вето щодо політичного майбутнього України", - зазначив французький урядовець.

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 серпня, новопризначений віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів перший офіційний телефонний діалог із міністром у справах Європейського Союзу Швеції Джессікою Розенкранц. Сторони обговорили ключові виклики євроінтеграційного процесу, необхідність збереження єдності країн-членів ЄС та подальше реформування України.

Зеленський заявив, що Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі про вступ до ЄС08.08.25, 21:57 • 7479 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Європейський Союз
Україна
Київ