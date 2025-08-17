$41.450.00
16 августа, 13:32
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
«Россия не имеет права вето»: французский министр посетит Киев для обсуждения вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад посетит Украину в сентябре для обсуждения вопросов вступления в ЕС. Он подчеркнул, что Россия является постоянной угрозой для Украины и Европы, и дипломатия базируется на балансе сил.

«Россия не имеет права вето»: французский министр посетит Киев для обсуждения вступления Украины в ЕС

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в сентябре посетит Украину для обсуждения вопросов вступления нашей страны в ЕС. Об этом сообщает La Tribune Dimanche, информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, Россия является постоянной угрозой для Украины и Европы.

Все дипломатические усилия должны быть поддержаны, но реальность будет понятна на местах. В течение месяцев Украина подтверждает свою поддержку прекращения огня, пока Россия продолжает циничную бомбардировку украинских мирных жителей. Пока продолжается российская агрессия, мы будем продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на режим Путина. Дипломатия базируется на этом балансе сил

- отметил Аддад.

Он подчеркнул, что его визит станет частью более широкого диалога между Киевом и европейскими столицами накануне ключевых решений ЕС относительно дальнейшего расширения.

"Я буду в Украине в сентябре, чтобы продолжить наши переговоры. ... Россия не имеет права вето относительно политического будущего Украины", - отметил французский чиновник.

Напомним

В пятницу, 15 августа, новоназначенный вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел первый официальный телефонный диалог с министром по делам Европейского Союза Швеции Джессикой Розенкранц. Стороны обсудили ключевые вызовы евроинтеграционного процесса, необходимость сохранения единства стран-членов ЕС и дальнейшее реформирование Украины.

Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе о вступлении в ЕС08.08.25, 21:57 • 7479 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политика
Европейский Союз
Украина
Киев