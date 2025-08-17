«Россия не имеет права вето»: французский министр посетит Киев для обсуждения вступления Украины в ЕС

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в сентябре посетит Украину для обсуждения вопросов вступления нашей страны в ЕС. Об этом сообщает La Tribune Dimanche, информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, Россия является постоянной угрозой для Украины и Европы.

Все дипломатические усилия должны быть поддержаны, но реальность будет понятна на местах. В течение месяцев Украина подтверждает свою поддержку прекращения огня, пока Россия продолжает циничную бомбардировку украинских мирных жителей. Пока продолжается российская агрессия, мы будем продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на режим Путина. Дипломатия базируется на этом балансе сил - отметил Аддад.

Он подчеркнул, что его визит станет частью более широкого диалога между Киевом и европейскими столицами накануне ключевых решений ЕС относительно дальнейшего расширения.

"Я буду в Украине в сентябре, чтобы продолжить наши переговоры. ... Россия не имеет права вето относительно политического будущего Украины", - отметил французский чиновник.

Напомним

В пятницу, 15 августа, новоназначенный вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел первый официальный телефонный диалог с министром по делам Европейского Союза Швеции Джессикой Розенкранц. Стороны обсудили ключевые вызовы евроинтеграционного процесса, необходимость сохранения единства стран-членов ЕС и дальнейшее реформирование Украины.

