Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років

Фото: AP

У Парижі під час вирішального апеляційного процесу державне обвинувачення висунуло жорсткі вимоги до лідерки ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Прокурори наполягають на п'ятирічній забороні обіймати виборні посади, що фактично може заблокувати її участь у президентських виборах 2027 року. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

57-річна політикиня намагається оскаржити вирок від березня 2025 року, яким її визнали винною у зловживанні фінансами Європейського парламенту. Слідство стверджує, що в період з 2004 по 2016 рік Ле Пен очолювала систему "відсмоктування" державних грошей ЄС для оплати роботи партійних помічників, які насправді не виконували обов’язків у парламенті.

У Парижі розпочався апеляційний суд у справі Марін Ле Пен: під загрозою участь у виборах-2027

Прокурор Стефан Мадоз-Бланше назвала цей механізм ретельно прихованою схемою, де "державні гроші висмоктувалися крапля за краплею, доки не утворювалися річкою".

Деякі помічники парламентарів працювали на партію, але отримували зарплату від Європейського парламенту – це проста реальність. Ймовірне незаконне привласнення державних коштів є дуже серйозним порушенням принципу чесності – заявив під час засідання прокурор Тьєррі Рамоначо.

Можливі вироки та політичне майбутнє

Окрім заборони балотуватися, обвинувачення вимагає для Ле Пен один рік домашнього арешту з носінням електронного браслета та штраф у розмірі 100 000 євро. Сама політикиня, яка раніше називала використання парламентських коштів для потреб партії "помилкою", заявила журналістам, що не очікує "приємних сюрпризів" від суду. Якщо апеляційна інстанція підтримає вирок, Ле Пен може загрожувати навіть суворіше покарання – до 10 років позбавлення волі.

Я ніколи не очікую приємного сюрпризу, коли ступаю до зали суду. Не я вирішую. Не я тримаю карти в руках – підкреслила лідерка "Національного об'єднання".

У разі остаточної дискваліфікації Ле Пен, головним претендентом на роль кандидата у президенти від її політичної сили стане її 30-річний протеже Джордан Барделла. Вердикт суду очікується до літа 2026 року.

Майбутнє Ле Пен у суді: лідер ультраправих партій Франції не зможе балотуватися на президента, якщо програє апеляцію