22:15 • 3106 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
19:39 • 9578 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 12681 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 14636 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 15963 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13349 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 21418 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 29746 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16838 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24604 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзивы
Instagram

Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен занимать выборные должности на пять лет. Это может заблокировать ее участие в президентских выборах 2027 года из-за злоупотребления финансами Европарламента.

Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет
Фото: AP

В Париже во время решающего апелляционного процесса государственное обвинение выдвинуло жесткие требования к лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Прокуроры настаивают на пятилетнем запрете занимать выборные должности, что фактически может заблокировать ее участие в президентских выборах 2027 года. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

57-летняя политик пытается оспорить приговор от марта 2025 года, которым ее признали виновной в злоупотреблении финансами Европейского парламента. Следствие утверждает, что в период с 2004 по 2016 год Ле Пен возглавляла систему "откачки" государственных денег ЕС для оплаты работы партийных помощников, которые на самом деле не выполняли обязанностей в парламенте.

В Париже начался апелляционный суд по делу Марин Ле Пен: под угрозой участие в выборах-202713.01.26, 21:13 • 4372 просмотра

Прокурор Стефан Мадоз-Бланше назвала этот механизм тщательно скрытой схемой, где "государственные деньги высасывались капля за каплей, пока не образовывались рекой".

Некоторые помощники парламентариев работали на партию, но получали зарплату от Европейского парламента – это простая реальность. Вероятное незаконное присвоение государственных средств является очень серьезным нарушением принципа честности

– заявил во время заседания прокурор Тьерри Рамоначо.

Возможные приговоры и политическое будущее

Помимо запрета баллотироваться, обвинение требует для Ле Пен один год домашнего ареста с ношением электронного браслета и штраф в размере 100 000 евро. Сама политик, которая ранее называла использование парламентских средств для нужд партии "ошибкой", заявила журналистам, что не ожидает "приятных сюрпризов" от суда. Если апелляционная инстанция поддержит приговор, Ле Пен может грозить даже более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы.

Я никогда не ожидаю приятного сюрприза, когда ступаю в зал суда. Не я решаю. Не я держу карты в руках

– подчеркнула лидер "Национального объединения".

В случае окончательной дисквалификации Ле Пен, главным претендентом на роль кандидата в президенты от ее политической силы станет ее 30-летний протеже Джордан Барделла. Вердикт суда ожидается до лета 2026 года.

Будущее Ле Пен в суде: лидер ультраправых партий Франции не сможет баллотироваться на президента, если проиграет апелляцию12.11.25, 14:04 • 2713 просмотров

Степан Гафтко

Государственный бюджет
Марин Ле Пен
Европейский парламент
Париж