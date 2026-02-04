Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет

Фото: AP

В Париже во время решающего апелляционного процесса государственное обвинение выдвинуло жесткие требования к лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Прокуроры настаивают на пятилетнем запрете занимать выборные должности, что фактически может заблокировать ее участие в президентских выборах 2027 года. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

57-летняя политик пытается оспорить приговор от марта 2025 года, которым ее признали виновной в злоупотреблении финансами Европейского парламента. Следствие утверждает, что в период с 2004 по 2016 год Ле Пен возглавляла систему "откачки" государственных денег ЕС для оплаты работы партийных помощников, которые на самом деле не выполняли обязанностей в парламенте.

В Париже начался апелляционный суд по делу Марин Ле Пен: под угрозой участие в выборах-2027

Прокурор Стефан Мадоз-Бланше назвала этот механизм тщательно скрытой схемой, где "государственные деньги высасывались капля за каплей, пока не образовывались рекой".

Некоторые помощники парламентариев работали на партию, но получали зарплату от Европейского парламента – это простая реальность. Вероятное незаконное присвоение государственных средств является очень серьезным нарушением принципа честности – заявил во время заседания прокурор Тьерри Рамоначо.

Возможные приговоры и политическое будущее

Помимо запрета баллотироваться, обвинение требует для Ле Пен один год домашнего ареста с ношением электронного браслета и штраф в размере 100 000 евро. Сама политик, которая ранее называла использование парламентских средств для нужд партии "ошибкой", заявила журналистам, что не ожидает "приятных сюрпризов" от суда. Если апелляционная инстанция поддержит приговор, Ле Пен может грозить даже более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы.

Я никогда не ожидаю приятного сюрприза, когда ступаю в зал суда. Не я решаю. Не я держу карты в руках – подчеркнула лидер "Национального объединения".

В случае окончательной дисквалификации Ле Пен, главным претендентом на роль кандидата в президенты от ее политической силы станет ее 30-летний протеже Джордан Барделла. Вердикт суда ожидается до лета 2026 года.

Будущее Ле Пен в суде: лидер ультраправых партий Франции не сможет баллотироваться на президента, если проиграет апелляцию