Франція готова направити війська до України в рамках гарантій безпеки - начштабу Сухопутних військ
Київ • УНН
Франція готова направити свій військовий контингент до України у 2026 році в рамках майбутніх гарантій безпеки. Про це заявив начальник штабу Сухопутних військ країни генерал П'єр Шіль, наголошуючи на відданості Франції союзникам.
Франція готова в разі необхідності направити свій військовий контингент до України в рамках майбутніх гарантій безпеки. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на заяву начальника штабу Сухопутних військ країни генерала П'єра Шиля, інформує УНН.
Деталі
За словами військового, Франція "буде готова розгорнути сили в рамках гарантій безпеки", тобто у 2026 році, "на благо України". Він неодноразово наголошував на відданості Франції своїм союзникам перед депутатами.
2026 рік буде присвячений коаліціям
Він нагадав про заплановані на наступний рік багатонаціональні навчання "Orion 26", які "перевірять наші можливості спільної, міжсоюзницької та навіть міжвідомчої взаємодії".
Нагадаємо
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про надання Україні винищувачів Mirage та додаткових зенітних ракет Aster. Це рішення було озвучено під час зустрічі "коаліції охочих", де також обговорювалося посилення військової підтримки.
Президент Франції написав допис українською після зустрічі із Зеленським23.10.25, 23:36 • 11273 перегляди