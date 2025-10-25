Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск
Киев • УНН
Франция готова направить свой военный контингент в Украину в 2026 году в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск страны генерал Пьер Шиль, подчеркивая приверженность Франции союзникам.
Франция готова в случае необходимости направить свой военный контингент в Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление начальника штаба Сухопутных войск страны генерала Пьера Шиля, информирует УНН.
Подробности
По словам военного, Франция "будет готова развернуть силы в рамках гарантий безопасности", то есть в 2026 году, "на благо Украины". Он неоднократно подчеркивал приверженность Франции своим союзникам перед депутатами.
2026 год будет посвящен коалициям
Он напомнил о запланированных на следующий год многонациональных учениях "Orion 26", которые "проверят наши возможности совместного, межсоюзнического и даже межведомственного взаимодействия".
Напомним
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.
Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским23.10.25, 23:36 • 11272 просмотра