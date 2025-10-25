$41.900.14
24 октября, 17:15
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29010 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23349 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 27948 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24520 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 40895 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25673 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20032 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28169 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76061 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

Франция готова направить свой военный контингент в Украину в 2026 году в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск страны генерал Пьер Шиль, подчеркивая приверженность Франции союзникам.

Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск

Франция готова в случае необходимости направить свой военный контингент в Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление начальника штаба Сухопутных войск страны генерала Пьера Шиля, информирует УНН.

Подробности

По словам военного, Франция "будет готова развернуть силы в рамках гарантий безопасности", то есть в 2026 году, "на благо Украины". Он неоднократно подчеркивал приверженность Франции своим союзникам перед депутатами.

2026 год будет посвящен коалициям

- сказал Шиль.

Он напомнил о запланированных на следующий год многонациональных учениях "Orion 26", которые "проверят наши возможности совместного, межсоюзнического и даже межведомственного взаимодействия".

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.

Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским23.10.25, 23:36 • 11272 просмотра

Вадим Хлюдзинский

