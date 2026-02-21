Франція адаптується до нових тарифів США - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна адаптується до нових тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Париж проаналізує наслідки та можливі заходи, щоб адаптуватися до ситуації.
Деталі
За словами Макрона, Париж уважно проаналізує наслідки, можливі заходи і адаптується до ситуації.
Не варто поспішати
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового мита на весь імпорт. Це рішення ухвалено після того, як Верховний суд визнав попередні тарифи незаконними.
Згодом Дональд Трамп оголосив, що тарифи піднімуться з 10 до 15%.