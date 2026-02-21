Франція адаптується до нових тарифів США - Макрон

$43.270.00
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн
13:53 • 11273 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 19362 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 20621 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 19717 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 19323 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 24921 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 35214 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27181 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31113 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33
10-річна дівчинка померла в реанімації Нікополя від численних травм, мачусі оголошено підозру - Генпрокурор Кравченко21 лютого, 08:38
Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК21 лютого, 08:45
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок13:35
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія17:20
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Музикант
Роберт Фіцо
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Дніпропетровська область
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Фільм

Франція адаптується до нових тарифів США - Макрон

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна адаптується до нових тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Париж проаналізує наслідки та можливі заходи, щоб адаптуватися до ситуації.

Франція адаптується до нових тарифів США - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна "адаптується" до нових тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

За словами Макрона, Париж уважно проаналізує наслідки, можливі заходи і адаптується до ситуації.

Не варто поспішати

- заявив він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового мита на весь імпорт. Це рішення ухвалено після того, як Верховний суд визнав попередні тарифи незаконними.

Згодом Дональд Трамп оголосив, що тарифи піднімуться з 10 до 15%.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Санкції
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки