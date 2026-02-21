Франция адаптируется к новым тарифам США - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна адаптируется к новым тарифам, введенным президентом США Дональдом Трампом. Париж проанализирует последствия и возможные меры, чтобы адаптироваться к ситуации.
Детали
По словам Макрона, Париж внимательно проанализирует последствия, возможные меры и адаптируется к ситуации.
Не стоит торопиться
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной пошлины на весь импорт. Это решение принято после того, как Верховный суд признал предыдущие тарифы незаконными.
Впоследствии Дональд Трамп объявил, что тарифы поднимутся с 10 до 15%.