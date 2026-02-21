Франция адаптируется к новым тарифам США - Макрон

$43.270.00
50.920.00
ukenru
16:35 • 2812 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран
13:53 • 11289 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 19386 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 20644 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 19741 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 19342 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 24929 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 35221 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27182 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31114 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.6м/с
78%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 17054 просмотра
10-летняя девочка умерла в реанимации Никополя от многочисленных травм, мачехе объявлено подозрение - Генпрокурор Кравченко21 февраля, 08:38 • 11000 просмотра
Ночная атака рф нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК21 февраля, 08:45 • 12002 просмотра
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор13:35 • 10974 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания17:20 • 7590 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 39931 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 49203 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 60797 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 76275 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 114033 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Музыкант
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Венгрия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 6278 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 17533 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 19794 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 15043 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 17768 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Фильм

Франция адаптируется к новым тарифам США - Макрон

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна адаптируется к новым тарифам, введенным президентом США Дональдом Трампом. Париж проанализирует последствия и возможные меры, чтобы адаптироваться к ситуации.

Франция адаптируется к новым тарифам США - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна "адаптируется" к новым тарифам, введенным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам Макрона, Париж внимательно проанализирует последствия, возможные меры и адаптируется к ситуации.

Не стоит торопиться

- заявил он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной пошлины на весь импорт. Это решение принято после того, как Верховный суд признал предыдущие тарифы незаконными.

Впоследствии Дональд Трамп объявил, что тарифы поднимутся с 10 до 15%.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Соединённые Штаты