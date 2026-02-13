Фонд відбудови отримав понад 60 проєктних пропозицій, більшість - від українських компаній

Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій. З них – 37 від українських компаній. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Як повідомила Свириденко, команда вже перейшла до конкретної роботи з пропозиціями. Перший проєкт готується до проходження процедури due diligence. Ще 21 – на стадії опрацювання. Усі проєкти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій.

Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко

Фонд має стартовий капітал у 150 млн доларів — по 75 млн від України та США. Додатково він наповнюється коштами від продажу ліцензій. Створені керівна рада та профільні комітети, обраний інвестиційний радник — тобто всі умови для подальшого ухвалення інвестиційних рішень. Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року