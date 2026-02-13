$42.990.04
Ексклюзив
14:32 • 2142 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 5758 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 11459 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 30828 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 44000 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 36912 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 28467 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38791 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 62403 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41943 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Фонд відбудови отримав понад 60 проєктних пропозицій, більшість - від українських компаній

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови за місяць отримав понад 60 проєктних пропозицій, 37 з яких від українських компаній. Перший проєкт готується до due diligence, ще 21 опрацьовується.

Фонд відбудови отримав понад 60 проєктних пропозицій, більшість - від українських компаній

Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій. З них – 37 від українських компаній. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Як повідомила Свириденко, команда вже перейшла до конкретної роботи з пропозиціями. Перший проєкт готується до проходження процедури due diligence. Ще 21  – на стадії опрацювання. Усі проєкти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій. 

Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко17.09.25, 15:59 • 2852 перегляди

Фонд має стартовий капітал у 150 млн доларів — по 75 млн від України та США. Додатково він наповнюється коштами від продажу ліцензій. Створені керівна рада та профільні комітети, обраний інвестиційний радник — тобто всі умови для подальшого ухвалення інвестиційних рішень. Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року 

- повідомила прем'єрка.

За її словами, пріоритетно Фонд інвестуватиме в проєкти, які допоможуть залучати додатковий капітал на інвестиції та дадуть найбільший ефект для нашої економіки.  Фонд є частиною довгострокового економічного партнерства зі США, яке поєднує інвестиції, технології та безпековий компонент. 

Інвестиційний фонд відбудови з США відкриває прийом проєктів через онлайн-портал: за рік планують перші три інвестиційні угоди08.01.26, 10:54 • 4278 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Техніка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Сполучені Штати Америки
Україна