Эксклюзив
14:32 • 2540 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 6426 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 11755 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 31280 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 44498 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 37187 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 28581 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38862 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 62516 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41977 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Фонд восстановления получил более 60 проектных предложений, большинство - от украинских компаний

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Американско-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления за месяц получил более 60 проектных предложений, 37 из которых от украинских компаний. Первый проект готовится к due diligence, еще 21 прорабатывается.

Фонд восстановления получил более 60 проектных предложений, большинство - от украинских компаний

Американско-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления за первый месяц приема заявок получил более 60 проектных предложений. Из них – 37 от украинских компаний. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Как сообщила Свириденко, команда уже перешла к конкретной работе с предложениями. Первый проект готовится к прохождению процедуры due diligence. Еще 21 – на стадии обработки. Все проекты касаются ключевых сфер — энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий.

Инвестиционный фонд восстановления из США начинает свою операционную работу: есть первый взнос, и Украина его удвоит - Свириденко17.09.25, 15:59 • 2852 просмотра

Фонд имеет стартовый капитал в 150 млн долларов — по 75 млн от Украины и США. Дополнительно он наполняется средствами от продажи лицензий. Созданы руководящий совет и профильные комитеты, избран инвестиционный советник — то есть все условия для дальнейшего принятия инвестиционных решений. Наша цель — подписать первые три инвестиционных соглашения до конца 2026 года

- сообщила премьер.

По ее словам, приоритетно Фонд будет инвестировать в проекты, которые помогут привлекать дополнительный капитал на инвестиции и дадут наибольший эффект для нашей экономики. Фонд является частью долгосрочного экономического партнерства с США, которое объединяет инвестиции, технологии и компонент безопасности.

Инвестиционный фонд восстановления c США открывает прием проектов через онлайн-портал: за год планируют первые три инвестиционные сделки08.01.26, 10:54 • 4278 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Техника
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Соединённые Штаты
Украина