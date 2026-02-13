Фонд восстановления получил более 60 проектных предложений, большинство - от украинских компаний

Американско-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления за первый месяц приема заявок получил более 60 проектных предложений. Из них – 37 от украинских компаний. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Как сообщила Свириденко, команда уже перешла к конкретной работе с предложениями. Первый проект готовится к прохождению процедуры due diligence. Еще 21 – на стадии обработки. Все проекты касаются ключевых сфер — энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий.

Инвестиционный фонд восстановления из США начинает свою операционную работу: есть первый взнос, и Украина его удвоит - Свириденко

Фонд имеет стартовый капитал в 150 млн долларов — по 75 млн от Украины и США. Дополнительно он наполняется средствами от продажи лицензий. Созданы руководящий совет и профильные комитеты, избран инвестиционный советник — то есть все условия для дальнейшего принятия инвестиционных решений. Наша цель — подписать первые три инвестиционных соглашения до конца 2026 года