Инвестиционный фонд восстановления из США открывает прием проектов через онлайн-портал: за год планируют первые три инвестиционные сделки
Киев • УНН
Минэкономики и DFC запустили онлайн-портал для подачи проектов в Американско-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления. Фонд ищет проекты в критических минералах, энергетике, транспорте, логистике, ИКТ и новейших технологиях.
Для подачи проектов в Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления запущен онлайн-портал, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
Сегодня Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Корпорацией финансирования международного развития США (DFC) объявили о запуске онлайн-портала для подачи инвестиционных проектов в Американско-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления (АУИФ)
Запуск портала, как отмечается, "является первым практическим шагом к развертыванию инвестиций в 2026 году, после декабрьского подтверждения полной операционной готовности Фонда".
Сегодня мы официально открываем прием проектов в Фонд. Наша цель на этот год – подписать первые три инвестиционных соглашения. Это должны быть сильные структурированные проекты в приоритетных секторах, которые дадут понятный результат для восстановления и будут привлекательными для международных инвесторов. Фонд готов направлять капитал в инициативы, углубляющие партнерство Украины и США и усиливающие устойчивость нашей экономики. Мы ожидаем качественные заявки и первые инвестиции уже в ближайшие месяцы
Подать проектное предложение через онлайн-портал, как сообщили в Минэкономики, могут компании и инвесторы, имеющие проекты в целевых секторах Фонда и готовые к привлечению финансирования.
По данным Минэкономики, АУИФ будет рассматривать в первую очередь проектные предложения в таких секторах:
- критические минералы, энергетика;
- транспорт и логистика;
- информационно-коммуникационные технологии;
- новейшие технологии.
В первые годы деятельности Фонд, как отмечается, "планирует отдавать приоритет инвестициям в собственный капитал и инструментам, подобным собственному капиталу (квазикапитал)".
После подачи заявки команда Фонда проводит предварительное рассмотрение предложения. В случае заинтересованности с заявителем связываются для уточнения деталей и запроса дополнительных материалов. Оценка проектов также предусматривает анализ ключевых рисков и подходов к их снижению, требования и инструменты могут отличаться в зависимости от сектора, стадии проекта и структуры финансирования.
