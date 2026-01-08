$42.720.15
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
07:21 • 20227 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 17100 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 21933 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 32320 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 37264 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 28603 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 27806 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 27661 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 44710 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Инвестиционный фонд восстановления из США открывает прием проектов через онлайн-портал: за год планируют первые три инвестиционные сделки

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Минэкономики и DFC запустили онлайн-портал для подачи проектов в Американско-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления. Фонд ищет проекты в критических минералах, энергетике, транспорте, логистике, ИКТ и новейших технологиях.

Инвестиционный фонд восстановления из США открывает прием проектов через онлайн-портал: за год планируют первые три инвестиционные сделки


Для подачи проектов в Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления запущен онлайн-портал, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Сегодня Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Корпорацией финансирования международного развития США (DFC) объявили о запуске онлайн-портала для подачи инвестиционных проектов в Американско-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления (АУИФ)

- сообщили в министерстве.

Запуск портала, как отмечается, "является первым практическим шагом к развертыванию инвестиций в 2026 году, после декабрьского подтверждения полной операционной готовности Фонда".

Сегодня мы официально открываем прием проектов в Фонд. Наша цель на этот год – подписать первые три инвестиционных соглашения. Это должны быть сильные структурированные проекты в приоритетных секторах, которые дадут понятный результат для восстановления и будут привлекательными для международных инвесторов. Фонд готов направлять капитал в инициативы, углубляющие партнерство Украины и США и усиливающие устойчивость нашей экономики. Мы ожидаем качественные заявки и первые инвестиции уже в ближайшие месяцы

- отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Подать проектное предложение через онлайн-портал, как сообщили в Минэкономики, могут компании и инвесторы, имеющие проекты в целевых секторах Фонда и готовые к привлечению финансирования.

По данным Минэкономики, АУИФ будет рассматривать в первую очередь проектные предложения в таких секторах:

  • критические минералы, энергетика;
    • транспорт и логистика;
      • информационно-коммуникационные технологии;
        • новейшие технологии.

          В первые годы деятельности Фонд, как отмечается, "планирует отдавать приоритет инвестициям в собственный капитал и инструментам, подобным собственному капиталу (квазикапитал)".

          После подачи заявки команда Фонда проводит предварительное рассмотрение предложения. В случае заинтересованности с заявителем связываются для уточнения деталей и запроса дополнительных материалов. Оценка проектов также предусматривает анализ ключевых рисков и подходов к их снижению, требования и инструменты могут отличаться в зависимости от сектора, стадии проекта и структуры финансирования.

          Инвестиционный фонд восстановления из США начинает свою операционную работу: есть первый взнос, и Украина его удвоит - Свириденко17.09.25, 15:59 • 2821 просмотр

          Юлия Шрамко

          ЭкономикаПолитика
          Энергетика
          Кабинет Министров Украины
          Война в Украине
          Электроэнергия
          Соединённые Штаты
          Украина