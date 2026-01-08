Інвестиційний фонд відбудови з США відкриває прийом проєктів через онлайн-портал: за рік планують перші три інвестиційні угоди

Для подання проєктів до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови запущено онлайн-портал, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Запуск порталу, як зазначається, "є першим практичним кроком до розгортання інвестицій у 2026 році, після грудневого підтвердження повної операційної готовності Фонду".

Сьогодні ми офіційно відкриваємо прийом проєктів до Фонду. Наша ціль на цей рік – підписати перші три інвестиційні угоди. Це мають бути сильні структуровані проєкти у пріоритетних секторах, які дадуть зрозумілий результат для відновлення та будуть привабливими для міжнародних інвесторів. Фонд готовий спрямовувати капітал в ініціативи, що поглиблюють партнерство України та США і посилюють стійкість нашої економіки. Ми очікуємо на якісні заявки та перші інвестиції вже найближчими місяцями