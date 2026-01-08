Інвестиційний фонд відбудови з США відкриває прийом проєктів через онлайн-портал: за рік планують перші три інвестиційні угоди
Київ • УНН
Мінекономіки та DFC запустили онлайн-портал для подання проєктів до Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови. Фонд шукає проєкти у критичних мінералах, енергетиці, транспорті, логістиці, ІКТ та новітніх технологіях.
Для подання проєктів до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови запущено онлайн-портал, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Сьогодні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) оголосили про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови (АУІФ)
Запуск порталу, як зазначається, "є першим практичним кроком до розгортання інвестицій у 2026 році, після грудневого підтвердження повної операційної готовності Фонду".
Сьогодні ми офіційно відкриваємо прийом проєктів до Фонду. Наша ціль на цей рік – підписати перші три інвестиційні угоди. Це мають бути сильні структуровані проєкти у пріоритетних секторах, які дадуть зрозумілий результат для відновлення та будуть привабливими для міжнародних інвесторів. Фонд готовий спрямовувати капітал в ініціативи, що поглиблюють партнерство України та США і посилюють стійкість нашої економіки. Ми очікуємо на якісні заявки та перші інвестиції вже найближчими місяцями
Подати проєктну пропозицію через онлайн-портал, як повідомили у Мінекономіки, можуть компанії та інвестори, які мають проєкти у цільових секторах Фонду та готові до залучення фінансування.
За даними Мінекономіки, АУІФ розглядатиме в першу чергу проєктні пропозиції у таких секторах:
- критичні мінерали, енергетика;
- транспорт і логістика;
- інформаційно-комунікаційні технології;
- новітні технології.
У перші роки діяльності Фонд, як зазначається, "планує надавати пріоритет інвестиціям у власний капітал та інструментам, подібним до власного капіталу (квазікапітал)".
Після подання заявки команда Фонду проводить попередній розгляд пропозиції. У разі зацікавленості із заявником зв’язуються для уточнення деталей і запиту додаткових матеріалів. Оцінка проєктів також передбачає аналіз ключових ризиків і підходів до їхнього зниження, вимоги та інструменти можуть відрізнятися залежно від сектора, стадії проєкту та структури фінансування.
