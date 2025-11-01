Фонд Майкла Джексона таємно виплатив $2,5 млн у справі про домагання - FT
Київ • УНН
Спадковий фонд Майкла Джексона таємно виплатив $2,5 млн п’ятьом позивачам, які звинувачували співака в сексуальному насильстві. Цей платіж завершив врегулювання спору, розпочатого у 2020 році на суму $16,5 млн.
На початку 2025 року спадковий фонд Майкла Джексона таємно виплатив $2,5 млн п’ятьом позивачам, які стверджували, що співак вчиняв сексуальне насильство. Про це повідомила Financial Times із посиланням на судові документи, пише УНН.
Деталі
За даними видання, цей платіж завершив врегулювання спору, розпочатого у 2020 році на суму $16,5 млн. Позивачі заявляють, що тоді на них чинився тиск і вони підписали угоду, не до кінця розуміючи її умови. Тепер вони вимагають перегляду справи й наполягають на відкритому судовому процесі. Рішення про формат розгляду — відкрите засідання чи приватний арбітраж — ухвалить суд Лос-Анджелеса.
Представники спадкоємців Джексона заперечують звинувачення й наголошують, що всі питання мають вирішуватися в закритому порядку, як це передбачено угодою 2020 року.
Financial Times зазначає, що можливе відкрите слухання може вплинути на вихід біографічного фільму Michael, прем’єра якого запланована на 2026 рік. Продюсером стрічки виступає лауреат "Оскара" Грем Кінг, відомий за фільмами Авіатор та Богемна рапсодія.
Родина Касіо вимагає 160 млн фунтів за сексуальне насильство Майкла Джексона над п'ятьма дітьми15.10.25, 15:20 • 4291 перегляд