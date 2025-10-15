Родина Касіо вимагає 160 млн фунтів за сексуальне насильство Майкла Джексона над п'ятьма дітьми

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 6638 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 13862 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 15965 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 16458 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 15409 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 15637 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 15706 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 27055 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 27244 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13556 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
54%
754мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15 жовтня, 05:19 • 23227 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 47635 перегляди
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі15 жовтня, 06:02 • 14304 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 23745 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ08:31 • 12301 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 8282 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 23959 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
07:17 • 27055 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 27244 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 47851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 57406 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 36619 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 38627 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 46139 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 50027 перегляди
Актуальне
The Guardian
Гриби
Bild
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

Родина Касіо вимагає 160 млн фунтів за сексуальне насильство Майкла Джексона над п'ятьма дітьми

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Родина Касіо подала до суду документи, звинувачуючи Майкла Джексона в сексуальному насильстві та психологічній маніпуляції над п'ятьма дітьми протягом 25 років. Вони вимагають 160 мільйонів фунтів стерлінгів після закінчення конфіденційної угоди, заявляючи про порушення прав та тиск з боку спадкоємців Джексона.

Родина Касіо вимагає 160 млн фунтів за сексуальне насильство Майкла Джексона над п'ятьма дітьми

Родина Касіо подала до суду документи, стверджуючи, що Майкл Джексон протягом понад 25 років чинив сексуальне насильство та психологічну маніпуляцію над п'ятьма дітьми сім'ї, вимагають 160 млн фунтів, передає УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Видання повідомляє, що раніше артист вважався близьким другом Касіо - вони проводили разом час удома, в Діснейленді та маєток Неверленд. Документи стверджують, що зловживання відбувалися десятиліттями, і кожна дитина вважала себе особливою в очах Джексона, приховуючи пережите до дорослого життя.

Сенсаційні документи, з якими ексклюзивно ознайомилася The Mail on Sunday, були подані в Каліфорнії на початку цього місяця. Вони звинувачують Джексона у "домаганнях", "сексуальному насильстві" та "промиванні мізків" над усіма ними.

Обвинувачі Майкла Джексона вимагають $400 мільйонів компенсації за ймовірне сексуальне насильство25.09.25, 10:03 • 3763 перегляди

За жахливим поворотом подій, кожен з п'яти братів і сестер вважав, що Джексон таким чином залякував лише їх, і таким чином кожен ніс тягар таємного знущання самостійно у дорослому віці.

Після закінчення конфіденційної угоди члени родини Касіо вимагають 160 млн фунтів, заявляючи про порушення прав та тиск із боку спадкоємців Джексона.

Додамо

Daily Mail зауважує, що черговий скандал став найсерйознішим ударом по репутації померлого в 2009 році співака, який вже зазнавав звинувачень у сексуальному насильстві, включаючи документальний фільм Leaving Neverland.

Прем’єру біографічного фільму про Майкла Джексона перенесено на весну 2026 року: що відомо24.07.25, 09:36 • 2703 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Фільм
Каліфорнія