Родина Касіо вимагає 160 млн фунтів за сексуальне насильство Майкла Джексона над п'ятьма дітьми
Київ • УНН
Родина Касіо подала до суду документи, звинувачуючи Майкла Джексона в сексуальному насильстві та психологічній маніпуляції над п'ятьма дітьми протягом 25 років. Вони вимагають 160 мільйонів фунтів стерлінгів після закінчення конфіденційної угоди, заявляючи про порушення прав та тиск з боку спадкоємців Джексона.
Родина Касіо подала до суду документи, стверджуючи, що Майкл Джексон протягом понад 25 років чинив сексуальне насильство та психологічну маніпуляцію над п'ятьма дітьми сім'ї, вимагають 160 млн фунтів, передає УНН із посиланням на Daily Mail.
Деталі
Видання повідомляє, що раніше артист вважався близьким другом Касіо - вони проводили разом час удома, в Діснейленді та маєток Неверленд. Документи стверджують, що зловживання відбувалися десятиліттями, і кожна дитина вважала себе особливою в очах Джексона, приховуючи пережите до дорослого життя.
Сенсаційні документи, з якими ексклюзивно ознайомилася The Mail on Sunday, були подані в Каліфорнії на початку цього місяця. Вони звинувачують Джексона у "домаганнях", "сексуальному насильстві" та "промиванні мізків" над усіма ними.
За жахливим поворотом подій, кожен з п'яти братів і сестер вважав, що Джексон таким чином залякував лише їх, і таким чином кожен ніс тягар таємного знущання самостійно у дорослому віці.
Після закінчення конфіденційної угоди члени родини Касіо вимагають 160 млн фунтів, заявляючи про порушення прав та тиск із боку спадкоємців Джексона.
Додамо
Daily Mail зауважує, що черговий скандал став найсерйознішим ударом по репутації померлого в 2009 році співака, який вже зазнавав звинувачень у сексуальному насильстві, включаючи документальний фільм Leaving Neverland.
