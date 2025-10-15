Родина Касіо вимагає 160 млн фунтів за сексуальне насильство Майкла Джексона над п'ятьма дітьми

Родина Касіо подала до суду документи, звинувачуючи Майкла Джексона в сексуальному насильстві та психологічній маніпуляції над п'ятьма дітьми протягом 25 років. Вони вимагають 160 мільйонів фунтів стерлінгів після закінчення конфіденційної угоди, заявляючи про порушення прав та тиск з боку спадкоємців Джексона.