10:41 • 5806 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 12926 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15382 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 15868 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 14942 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 15423 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15556 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 26565 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 26774 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13535 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Семья Касио требует 160 млн фунтов за сексуальное насилие Майкла Джексона над пятью детьми

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Семья Касио подала в суд документы, обвиняя Майкла Джексона в сексуальном насилии и психологической манипуляции над пятью детьми в течение 25 лет. Они требуют 160 миллионов фунтов стерлингов после окончания конфиденциального соглашения, заявляя о нарушении прав и давлении со стороны наследников Джексона.

Семья Касио требует 160 млн фунтов за сексуальное насилие Майкла Джексона над пятью детьми

Семья Касио подала в суд документы, утверждая, что Майкл Джексон в течение более 25 лет совершал сексуальное насилие и психологические манипуляции над пятью детьми семьи, требуя 160 млн фунтов, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Издание сообщает, что ранее артист считался близким другом Касио — они проводили вместе время дома, в Диснейленде и поместье Неверленд. Документы утверждают, что злоупотребления происходили десятилетиями, и каждый ребенок считал себя особенным в глазах Джексона, скрывая пережитое до взрослой жизни.

Сенсационные документы, с которыми эксклюзивно ознакомилась The Mail on Sunday, были поданы в Калифорнии в начале этого месяца. Они обвиняют Джексона в "домогательствах", "сексуальном насилии" и "промывании мозгов" над всеми ими.

Обвинители Майкла Джексона требуют $400 миллионов компенсации за предполагаемое сексуальное насилие25.09.25, 10:03 • 3763 просмотра

В ужасающем повороте событий, каждый из пяти братьев и сестер считал, что Джексон таким образом запугивал только их, и таким образом каждый нес бремя тайного издевательства самостоятельно во взрослом возрасте.

После окончания конфиденциального соглашения члены семьи Касио требуют 160 млн фунтов, заявляя о нарушении прав и давлении со стороны наследников Джексона.

Добавим

Daily Mail отмечает, что очередной скандал стал самым серьезным ударом по репутации умершего в 2009 году певца, который уже подвергался обвинениям в сексуальном насилии, включая документальный фильм Leaving Neverland.

Премьера биографического фильма о Майкле Джексоне перенесена на весну 2026 года: что известно24.07.25, 09:36 • 2703 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Фильм
Калифорния