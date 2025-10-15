Семья Касио требует 160 млн фунтов за сексуальное насилие Майкла Джексона над пятью детьми

Семья Касио подала в суд документы, обвиняя Майкла Джексона в сексуальном насилии и психологической манипуляции над пятью детьми в течение 25 лет. Они требуют 160 миллионов фунтов стерлингов после окончания конфиденциального соглашения, заявляя о нарушении прав и давлении со стороны наследников Джексона.