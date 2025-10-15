Семья Касио требует 160 млн фунтов за сексуальное насилие Майкла Джексона над пятью детьми
Киев • УНН
Семья Касио подала в суд документы, обвиняя Майкла Джексона в сексуальном насилии и психологической манипуляции над пятью детьми в течение 25 лет. Они требуют 160 миллионов фунтов стерлингов после окончания конфиденциального соглашения, заявляя о нарушении прав и давлении со стороны наследников Джексона.
Детали
Издание сообщает, что ранее артист считался близким другом Касио — они проводили вместе время дома, в Диснейленде и поместье Неверленд. Документы утверждают, что злоупотребления происходили десятилетиями, и каждый ребенок считал себя особенным в глазах Джексона, скрывая пережитое до взрослой жизни.
Сенсационные документы, с которыми эксклюзивно ознакомилась The Mail on Sunday, были поданы в Калифорнии в начале этого месяца. Они обвиняют Джексона в "домогательствах", "сексуальном насилии" и "промывании мозгов" над всеми ими.
В ужасающем повороте событий, каждый из пяти братьев и сестер считал, что Джексон таким образом запугивал только их, и таким образом каждый нес бремя тайного издевательства самостоятельно во взрослом возрасте.
После окончания конфиденциального соглашения члены семьи Касио требуют 160 млн фунтов, заявляя о нарушении прав и давлении со стороны наследников Джексона.
Добавим
Daily Mail отмечает, что очередной скандал стал самым серьезным ударом по репутации умершего в 2009 году певца, который уже подвергался обвинениям в сексуальном насилии, включая документальный фильм Leaving Neverland.
