Фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн по делу о домогательствах - FT

08:30 • 7536 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
07:00 • 17807 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 21223 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 27596 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 43111 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 38840 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35047 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35971 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30539 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 54738 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
публикации
Эксклюзивы
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД
1 ноября, 01:07 • 16798 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg
1 ноября, 01:41 • 15223 просмотра
Трамп объявил Нигерию «страной особой озабоченности» из-за угрозы христианству
1 ноября, 02:14 • 6970 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС
1 ноября, 03:18 • 14485 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk
05:40 • 10149 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
07:00 • 17794 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября06:00 • 21213 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 50960 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 54734 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 47310 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Джон Ратклифф
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Канада
Покровск
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo08:30 • 7526 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 50961 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 34936 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 43546 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 75601 просмотра
Фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн по делу о домогательствах - FT

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Наследственный фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн пяти истцам, обвинявшим певца в сексуальном насилии. Этот платеж завершил урегулирование спора, начатого в 2020 году на сумму $16,5 млн.

Фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн по делу о домогательствах - FT

В начале 2025 года наследственный фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн пяти истцам, утверждавшим, что певец совершал сексуальное насилие. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на судебные документы, пишет УНН.

Детали

По данным издания, этот платеж завершил урегулирование спора, начатого в 2020 году на сумму $16,5 млн. Истцы заявляют, что тогда на них оказывалось давление и они подписали соглашение, не до конца понимая его условия. Теперь они требуют пересмотра дела и настаивают на открытом судебном процессе. Решение о формате рассмотрения — открытое заседание или частный арбитраж — примет суд Лос-Анджелеса.

Представители наследников Джексона отрицают обвинения и подчеркивают, что все вопросы должны решаться в закрытом порядке, как это предусмотрено соглашением 2020 года.

Financial Times отмечает, что возможное открытое слушание может повлиять на выход биографического фильма Michael, премьера которого запланирована на 2026 год. Продюсером ленты выступает лауреат "Оскара" Грэм Кинг, известный по фильмам Авиатор и Богемная рапсодия.

Семья Касио требует 160 млн фунтов за сексуальное насилие Майкла Джексона над пятью детьми15.10.25, 15:20 • 4291 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
Музыкант
Фильм
Financial Times
Лос-Анджелес