Фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн по делу о домогательствах - FT
Киев • УНН
Наследственный фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн пяти истцам, обвинявшим певца в сексуальном насилии. Этот платеж завершил урегулирование спора, начатого в 2020 году на сумму $16,5 млн.
В начале 2025 года наследственный фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн пяти истцам, утверждавшим, что певец совершал сексуальное насилие. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на судебные документы, пишет УНН.
Детали
По данным издания, этот платеж завершил урегулирование спора, начатого в 2020 году на сумму $16,5 млн. Истцы заявляют, что тогда на них оказывалось давление и они подписали соглашение, не до конца понимая его условия. Теперь они требуют пересмотра дела и настаивают на открытом судебном процессе. Решение о формате рассмотрения — открытое заседание или частный арбитраж — примет суд Лос-Анджелеса.
Представители наследников Джексона отрицают обвинения и подчеркивают, что все вопросы должны решаться в закрытом порядке, как это предусмотрено соглашением 2020 года.
Financial Times отмечает, что возможное открытое слушание может повлиять на выход биографического фильма Michael, премьера которого запланирована на 2026 год. Продюсером ленты выступает лауреат "Оскара" Грэм Кинг, известный по фильмам Авиатор и Богемная рапсодия.
