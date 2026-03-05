Фінляндія скасує заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території, яка діяла майже 40 років
Київ • УНН
Фінляндія планує скасувати заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території, яка діяла з 1987 року. Про це повідомляє The Straits Times, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, закон Фінляндії про ядерну енергію, прийнятий у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, володіння та підрив ядерних вибухових речовин на її території, що, на думку деяких фінів, є положенням, яке в разі війни принесе користь лише росії.
Зазначається, що хоч Фінляндія зберігала нейтралітет під час холодної війни, у 2023 році країна приєдналася до військового альянсу НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення ядерної росії в Україну.
Ця поправка необхідна для забезпечення військової оборони Фінляндії в рамках Альянсу та для повного використання потенціалу стримування та колективної оборони НАТО
Стверджується, що запропонована зміна буде подана до парламенту. Сусідні Швеція, Данія та Норвегія давно проводять політику проти ядерної зброї на своїх територіях у мирний час, але не мають законодавчих заборон під час війни.
Нагадаємо
Фінляндія зберігала нейтралітет під час холодної війни, у 2023 році країна приєдналася до військового альянсу НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення ядерної Росії в Україну попереднього року.