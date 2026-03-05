$43.720.26
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фінляндія скасує заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території, яка діяла майже 40 років

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Фінляндія планує скасувати заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території, що діяла з 1987 року. Це рішення ухвалено для забезпечення військової оборони країни в рамках НАТО.

Фінляндія скасує заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території, яка діяла майже 40 років

Фінляндія планує скасувати заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території, яка діяла з 1987 року. Про це повідомляє The Straits Times, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, закон Фінляндії про ядерну енергію, прийнятий у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, володіння та підрив ядерних вибухових речовин на її території, що, на думку деяких фінів, є положенням, яке в разі війни принесе користь лише росії. 

Зазначається, що хоч Фінляндія зберігала нейтралітет під час холодної війни, у 2023 році країна приєдналася до військового альянсу НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення ядерної росії в Україну. 

Ця поправка необхідна для забезпечення військової оборони Фінляндії в рамках Альянсу та для повного використання потенціалу стримування та колективної оборони НАТО 

– заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен. 

Стверджується, що запропонована зміна буде подана до парламенту. Сусідні Швеція, Данія та Норвегія давно проводять політику проти ядерної зброї на своїх територіях у мирний час, але не мають законодавчих заборон під час війни.

Нагадаємо 

Фінляндія зберігала нейтралітет під час холодної війни, у 2023 році країна приєдналася до військового альянсу НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення ядерної Росії в Україну попереднього року.

Павло Башинський

Світ
Ядерна зброя
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
Фінляндія
Данія
Швеція
Норвегія
Україна