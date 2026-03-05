Финляндия отменит запрет на хранение ядерного оружия на своей территории, действовавший почти 40 лет

Финляндия планирует отменить запрет на хранение ядерного оружия на своей территории, действовавший с 1987 года. Об этом сообщает The Straits Times, передает УНН.

Как пишет издание, закон Финляндии о ядерной энергии, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, владение и подрыв ядерных взрывчатых веществ на ее территории, что, по мнению некоторых финнов, является положением, которое в случае войны принесет пользу только России.

Отмечается, что хотя Финляндия сохраняла нейтралитет во время холодной войны, в 2023 году страна присоединилась к военному альянсу НАТО в ответ на полномасштабное вторжение ядерной России в Украину.

Эта поправка необходима для обеспечения военной обороны Финляндии в рамках Альянса и для полного использования потенциала сдерживания и коллективной обороны НАТО – заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Утверждается, что предложенное изменение будет подано в парламент. Соседние Швеция, Дания и Норвегия давно проводят политику против ядерного оружия на своих территориях в мирное время, но не имеют законодательных запретов во время войны.

