Нефть марки Brent

Финляндия отменит запрет на хранение ядерного оружия на своей территории, действовавший почти 40 лет

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Финляндия планирует отменить запрет на хранение ядерного оружия на своей территории, действовавший с 1987 года. Это решение принято для обеспечения военной обороны страны в рамках НАТО.

Финляндия отменит запрет на хранение ядерного оружия на своей территории, действовавший почти 40 лет

Финляндия планирует отменить запрет на хранение ядерного оружия на своей территории, действовавший с 1987 года. Об этом сообщает The Straits Times, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, закон Финляндии о ядерной энергии, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, владение и подрыв ядерных взрывчатых веществ на ее территории, что, по мнению некоторых финнов, является положением, которое в случае войны принесет пользу только России. 

Отмечается, что хотя Финляндия сохраняла нейтралитет во время холодной войны, в 2023 году страна присоединилась к военному альянсу НАТО в ответ на полномасштабное вторжение ядерной России в Украину. 

Эта поправка необходима для обеспечения военной обороны Финляндии в рамках Альянса и для полного использования потенциала сдерживания и коллективной обороны НАТО 

– заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен. 

Утверждается, что предложенное изменение будет подано в парламент. Соседние Швеция, Дания и Норвегия давно проводят политику против ядерного оружия на своих территориях в мирное время, но не имеют законодательных запретов во время войны.

Напомним 

Финляндия сохраняла нейтралитет во время холодной войны, в 2023 году страна присоединилась к военному альянсу НАТО в ответ на полномасштабное вторжение ядерной России в Украину в предыдущем году.

Павел Башинский

Новости Мира
Ядерное оружие
Военное положение
Война в Украине
НАТО
Финляндия
Дания
Швеция
Норвегия
