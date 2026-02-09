Фіктивні шлюби з українками: прикордонники викрили схему легалізації іноземців

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 лютого, 08:22 • 14554 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 28106 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 33591 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 50977 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 50284 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41175 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39737 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26764 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18172 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13524 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
61%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 26230 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 10576 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 28778 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 18285 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 8686 перегляди
Публікації
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 8888 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 55902 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 77270 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 94119 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 87586 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Шевченко
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Сумська область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 28881 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 36191 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 49454 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 50202 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 58449 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Facebook

Фіктивні шлюби з українками: прикордонники викрили схему легалізації іноземців

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Прикордонники та поліція викрили групу, яка за $2000-4000 організовувала фіктивні шлюби іноземців з українками. Це дозволяло іноземцям легалізуватися в Україні та вільно перетинати кордон.

Фіктивні шлюби з українками: прикордонники викрили схему легалізації іноземців

Прикордонники спільно з поліцією викрили групу осіб, яка за гроші організовувала фіктивні шлюби між іноземцями та українками, забезпечуючи їм легалізацію в Україні та можливість безперешкодного перетину кордону. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Офіцери відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та кримінального аналізу ГВЗВВБ "Південь" ДПСУ спільно з поліцією викрили групу осіб, яка організувала схему легалізації в Україні іноземних громадян через фіктивні шлюби з українками

- йдеться у повідомленні.

За винагороду від $2000 до $4000 з людини ділки допомагали громадянам однієї з сусідніх держав "одружуватися" з жительками Одеси. Це давало їм право на посвідки на тимчасове або постійне проживання та можливість безперешкодно перетинати кордон. Затримано двох жінок та чоловіка. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Жінка привласнила 10 тис. євро, що належать безвісно зниклому військовому: їй повідомили про підозру 09.02.26, 13:26 • 2804 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Шлюб
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна
Одеса