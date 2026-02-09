Фіктивні шлюби з українками: прикордонники викрили схему легалізації іноземців
Київ • УНН
Прикордонники та поліція викрили групу, яка за $2000-4000 організовувала фіктивні шлюби іноземців з українками. Це дозволяло іноземцям легалізуватися в Україні та вільно перетинати кордон.
Прикордонники спільно з поліцією викрили групу осіб, яка за гроші організовувала фіктивні шлюби між іноземцями та українками, забезпечуючи їм легалізацію в Україні та можливість безперешкодного перетину кордону. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
Офіцери відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та кримінального аналізу ГВЗВВБ "Південь" ДПСУ спільно з поліцією викрили групу осіб, яка організувала схему легалізації в Україні іноземних громадян через фіктивні шлюби з українками
За винагороду від $2000 до $4000 з людини ділки допомагали громадянам однієї з сусідніх держав "одружуватися" з жительками Одеси. Це давало їм право на посвідки на тимчасове або постійне проживання та можливість безперешкодно перетинати кордон. Затримано двох жінок та чоловіка. Їм загрожує кримінальна відповідальність.
