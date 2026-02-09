$43.050.09
9 февраля, 08:22 • 14499 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 27972 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 33506 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 50875 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 50209 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 41126 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 39690 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26745 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18159 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13515 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Фиктивные браки с украинками: пограничники разоблачили схему легализации иностранцев

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Пограничники и полиция разоблачили группу, которая за $2000-4000 организовывала фиктивные браки иностранцев с украинками. Это позволяло иностранцам легализоваться в Украине и свободно пересекать границу.

Фиктивные браки с украинками: пограничники разоблачили схему легализации иностранцев

Пограничники совместно с полицией разоблачили группу лиц, которая за деньги организовывала фиктивные браки между иностранцами и украинками, обеспечивая им легализацию в Украине и возможность беспрепятственного пересечения границы. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Офицеры отдела информационно-аналитического обеспечения и криминального анализа ГУВВБ "Юг" ГПСУ совместно с полицией разоблачили группу лиц, которая организовала схему легализации в Украине иностранных граждан через фиктивные браки с украинками

- говорится в сообщении.

За вознаграждение от $2000 до $4000 с человека дельцы помогали гражданам одного из соседних государств "жениться" на жительницах Одессы. Это давало им право на виды на временное или постоянное проживание и возможность беспрепятственно пересекать границу. Задержаны две женщины и мужчина. Им грозит уголовная ответственность.

Ольга Розгон

