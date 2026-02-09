Фиктивные браки с украинками: пограничники разоблачили схему легализации иностранцев
Киев • УНН
Пограничники и полиция разоблачили группу, которая за $2000-4000 организовывала фиктивные браки иностранцев с украинками. Это позволяло иностранцам легализоваться в Украине и свободно пересекать границу.
Пограничники совместно с полицией разоблачили группу лиц, которая за деньги организовывала фиктивные браки между иностранцами и украинками, обеспечивая им легализацию в Украине и возможность беспрепятственного пересечения границы. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Офицеры отдела информационно-аналитического обеспечения и криминального анализа ГУВВБ "Юг" ГПСУ совместно с полицией разоблачили группу лиц, которая организовала схему легализации в Украине иностранных граждан через фиктивные браки с украинками
За вознаграждение от $2000 до $4000 с человека дельцы помогали гражданам одного из соседних государств "жениться" на жительницах Одессы. Это давало им право на виды на временное или постоянное проживание и возможность беспрепятственно пересекать границу. Задержаны две женщины и мужчина. Им грозит уголовная ответственность.
