"Федеральні пільги" університетам США в обмін на "пріоритети" Трампа: більшість вишів відмовилися від угоди з Білим домом

$41.760.03
48.660.10
ukenru
11:39 • 642 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7684 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 12982 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13315 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14883 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14971 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14206 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27725 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20294 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17163 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярнi новини
Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)Photo21 жовтня, 02:07 • 5178 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 16982 перегляди
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 7740 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20454 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18670 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18690 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 27712 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 36242 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 93427 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 64763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Білий дім
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20467 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 21644 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 77978 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 72660 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 92536 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото
The Washington Post

"Федеральні пільги" університетам США в обмін на "пріоритети" Трампа: більшість вишів відмовилися від угоди з Білим домом

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Сім із дев'яти університетів США відмовилися від федеральних коштів в обмін на дотримання "пріоритетів" адміністрації Трампа. Лише один університет виявив зацікавленість у підписанні угоди.

"Федеральні пільги" університетам США в обмін на "пріоритети" Трампа: більшість вишів відмовилися від угоди з Білим домом

Сім з дев'яти університетів США, до яких Білий дім звернувся з пропозицією про план федеральних коштів за умови дотримання пріорітетів адміністрації президента Трампа, відмовилися підтримати цю пропозицію. Пише УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Нещодавно Вашингтон запропонував університетам різних штатів Америки, "федеральні пільги" за умови включення у програму навчань "пріоритетів" Білого дому, серед яких - захист "консервативних ідей" та заборона певних протестів.

Сім із дев'яти університетів, до яких Білий дім спочатку звернувся з пропозицією більшої кількості федеральних коштів на потреби, як відомо на сьогодні - відмовилися схвалити пропозицію.

Лише один, Університет Техасу, припустив, що він може бути відкритий для швидкого підписання, зазначає New York Times.

Контекст

Ідеться про так звану Угоду про академічну досконалість у вищій освіті.

Ця угода включає такі умови, як згода "з тим, що академічна свобода не є абсолютною", та зобов'язання потенційно закрити "інституційні підрозділи, які цілеспрямовано карають, принижують і навіть розпалюють насильство проти консервативних ідей".

Заклади, які відхилили програму, серед яких Пенсильванський університет, Університет Південної Каліфорнії та Массачусетський технологічний інститут (MIT), стверджували, що положення тексту міністра освіти Лінди Макмегон порушуватимуть їхні власні цінності, а також академічну свободу.

Про відданість свободі слова у своїх кампусах заявили також Університет Брауна, Вірджинський університет, Дартмутський університет та Аризонський університет.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа в п'ятницю, 20-го вересня, посилила свою кампанію проти Гарвардського університету, встановивши нові обмеження на можливість університету Ліги плюща отримувати федеральні кошти для допомоги студентам.

Війна з вишами у США: Колумбійський університет попередили про ризик втрати акредитації01.07.25, 22:05 • 3053 перегляди

Ігор Тележніков

Новини СвітуОсвіта
Вибори в США
Сутички
The New York Times
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки