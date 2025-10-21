"Федеральні пільги" університетам США в обмін на "пріоритети" Трампа: більшість вишів відмовилися від угоди з Білим домом
Сім із дев'яти університетів США відмовилися від федеральних коштів в обмін на дотримання "пріоритетів" адміністрації Трампа. Лише один університет виявив зацікавленість у підписанні угоди.
Сім з дев'яти університетів США, до яких Білий дім звернувся з пропозицією про план федеральних коштів за умови дотримання пріорітетів адміністрації президента Трампа, відмовилися підтримати цю пропозицію. Пише УНН із посиланням на The New York Times.
Нещодавно Вашингтон запропонував університетам різних штатів Америки, "федеральні пільги" за умови включення у програму навчань "пріоритетів" Білого дому, серед яких - захист "консервативних ідей" та заборона певних протестів.
Сім із дев'яти університетів, до яких Білий дім спочатку звернувся з пропозицією більшої кількості федеральних коштів на потреби, як відомо на сьогодні - відмовилися схвалити пропозицію.
Лише один, Університет Техасу, припустив, що він може бути відкритий для швидкого підписання, зазначає New York Times.
Ідеться про так звану Угоду про академічну досконалість у вищій освіті.
Ця угода включає такі умови, як згода "з тим, що академічна свобода не є абсолютною", та зобов'язання потенційно закрити "інституційні підрозділи, які цілеспрямовано карають, принижують і навіть розпалюють насильство проти консервативних ідей".
Заклади, які відхилили програму, серед яких Пенсильванський університет, Університет Південної Каліфорнії та Массачусетський технологічний інститут (MIT), стверджували, що положення тексту міністра освіти Лінди Макмегон порушуватимуть їхні власні цінності, а також академічну свободу.
Про відданість свободі слова у своїх кампусах заявили також Університет Брауна, Вірджинський університет, Дартмутський університет та Аризонський університет.
Адміністрація президента США Дональда Трампа в п'ятницю, 20-го вересня, посилила свою кампанію проти Гарвардського університету, встановивши нові обмеження на можливість університету Ліги плюща отримувати федеральні кошти для допомоги студентам.
