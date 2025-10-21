"Федеральные льготы" университетам США в обмен на "приоритеты" Трампа: большинство вузов отказались от сделки с Белым домом
Семь из девяти университетов США отказались от федеральных средств в обмен на соблюдение "приоритетов" администрации Трампа. Только один университет проявил заинтересованность в подписании соглашения.
Семь из девяти университетов США, к которым Белый дом обратился с предложением о плане федеральных средств при условии соблюдения приоритетов администрации президента Трампа, отказались поддержать это предложение. Пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Недавно Вашингтон предложил университетам разных штатов Америки "федеральные льготы" при условии включения в программу обучения "приоритетов" Белого дома, среди которых - защита "консервативных идей" и запрет определенных протестов.
Семь из девяти университетов, к которым Белый дом изначально обратился с предложением большего количества федеральных средств на нужды, как известно на сегодня - отказались одобрить предложение.
Лишь один, Университет Техаса, предположил, что он может быть открыт для быстрого подписания, отмечает New York Times.
Контекст
Речь идет о так называемом Соглашении об академическом совершенстве в высшем образовании.
Это соглашение включает такие условия, как согласие "с тем, что академическая свобода не является абсолютной", и обязательство потенциально закрыть "институциональные подразделения, которые целенаправленно наказывают, унижают и даже разжигают насилие против консервативных идей".
Учреждения, отклонившие программу, среди которых Пенсильванский университет, Университет Южной Калифорнии и Массачусетский технологический институт (MIT), утверждали, что положения текста министра образования Линды Макмехон будут нарушать их собственные ценности, а также академическую свободу.
О приверженности свободе слова в своих кампусах заявили также Университет Брауна, Вирджинский университет, Дартмутский университет и Аризонский университет.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 20 сентября, усилила свою кампанию против Гарвардского университета, установив новые ограничения на возможность университета Лиги плюща получать федеральные средства для помощи студентам.
