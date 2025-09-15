ФБР розслідує можливий зв’язок лівих угруповань з убивцею Чарлі Кірка

Федеральне бюро розслідувань розслідує діяльність лівих угруповань у штаті Юта, щоб з'ясувати, чи мали вони якийсь зв'язок з убивством правого політика Чарлі Кірка. Про це пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Кірка було вбито під час заходу, організованого TPUSA 10 вересня в Університеті долини Юта в Оремі, штат Юта. Після стрілянини його доставили до місцевої лікарні у критичному стані, де він пізніше помер. 22-річного Тайлера Робінсона назвали підозрюваним у вбивстві.

ФБР розслідує діяльність лівих груп, щоб з'ясувати, чи знали вони заздалегідь про плани ймовірного стрільця, чи надавали йому якусь допомогу. Джерело не уточнило, які саме угруповання перебувають під слідство.

Батько Робінсона здав його владі після того, як впізнав свого сина на відеозаписах з камер спостереження, опублікованих ФБР. Губернатор Спенсер Кокс, республіканець від штату Юта, заявив у неділю, що Робінсон не співпрацює з владою.

Він не зізнався владі. Він не співпрацює, але всі люди навколо нього співпрацюють. І я думаю, що це дуже важливо - сказав Кокс в програмі «Цього тижня» на каналі ABC.

Влада заявила в неділю, що Робінсон перебуває під "особливим наглядом" до завершення оцінки психічного здоров’я. Доки Робінсон не пройде оцінку психічного здоров'я, влада "пильно стежить" за ним, йдеться у заяві департаменту шерифа округу Юта.

Він продовжуватиме перебувати під наглядом психіатричного, медичного та утримувального персоналу протягом усього періоду його перебування - йдеться у заяві.

Доповнення

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.