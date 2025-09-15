$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 5108 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 7016 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 12946 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 20932 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 45210 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67770 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102512 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85191 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83469 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46291 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
ФБР розслідує можливий зв’язок лівих угруповань з убивцею Чарлі Кірка

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Федеральне бюро розслідувань з'ясовує, чи мали ліві угруповання в штаті Юта зв'язок з убивством правого політика Чарлі Кірка. 22-річного Тайлера Робінсона назвали підозрюваним у вбивстві, він не співпрацює з владою.

Федеральне бюро розслідувань розслідує діяльність лівих угруповань у штаті Юта, щоб з'ясувати, чи мали вони якийсь зв'язок з убивством правого політика Чарлі Кірка. Про це пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Кірка було вбито під час заходу, організованого TPUSA 10 вересня в Університеті долини Юта в Оремі, штат Юта. Після стрілянини його доставили до місцевої лікарні у критичному стані, де він пізніше помер. 22-річного Тайлера Робінсона назвали підозрюваним у вбивстві.

ФБР розслідує діяльність лівих груп, щоб з'ясувати, чи знали вони заздалегідь про плани ймовірного стрільця, чи надавали йому якусь допомогу. Джерело не уточнило, які саме угруповання перебувають під слідство.

Батько Робінсона здав його владі після того, як впізнав свого сина на відеозаписах з камер спостереження, опублікованих ФБР. Губернатор Спенсер Кокс, республіканець від штату Юта, заявив у неділю, що Робінсон не співпрацює з владою.

Він не зізнався владі. Він не співпрацює, але всі люди навколо нього співпрацюють. І я думаю, що це дуже важливо

- сказав Кокс в програмі «Цього тижня» на каналі ABC.

Влада заявила в неділю, що Робінсон перебуває під "особливим наглядом" до завершення оцінки психічного здоров’я. Доки Робінсон не пройде оцінку психічного здоров'я, влада "пильно стежить" за ним, йдеться у заяві департаменту шерифа округу Юта.

Він продовжуватиме перебувати під наглядом психіатричного, медичного та утримувального персоналу протягом усього періоду його перебування

- йдеться у заяві.

Доповнення

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Павло Зінченко

Новини Світу
Юта
Федеральне бюро розслідувань
Fox News