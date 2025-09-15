ФБР расследует возможную связь левых группировок с убийцей Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований расследует деятельность левых группировок в штате Юта, чтобы выяснить, имели ли они какую-либо связь с убийством правого политика Чарли Кирка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Подробности

Кирк был убит во время мероприятия, организованного TPUSA 10 сентября в Университете долины Юты в Ореме, штат Юта. После стрельбы его доставили в местную больницу в критическом состоянии, где он позже скончался. 22-летний Тайлер Робинсон был назван подозреваемым в убийстве.

ФБР расследует деятельность левых групп, чтобы выяснить, знали ли они заранее о планах предполагаемого стрелка, или оказывали ли ему какую-либо помощь. Источник не уточнил, какие именно группировки находятся под следствием.

Отец Робинсона сдал его властям после того, как опознал своего сына на видеозаписях с камер наблюдения, опубликованных ФБР. Губернатор Спенсер Кокс, республиканец от штата Юта, заявил в воскресенье, что Робинсон не сотрудничает с властями.

Он не признался властям. Он не сотрудничает, но все люди вокруг него сотрудничают. И я думаю, что это очень важно - сказал Кокс в программе «На этой неделе» на канале ABC.

Власти заявили в воскресенье, что Робинсон находится под "особым наблюдением" до завершения оценки психического здоровья. Пока Робинсон не пройдет оценку психического здоровья, власти "пристально следят" за ним, говорится в заявлении департамента шерифа округа Юта.

Он будет продолжать находиться под наблюдением психиатрического, медицинского и удерживающего персонала в течение всего периода его пребывания - говорится в заявлении.

Дополнение

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.