ФБР расследует возможную связь левых группировок с убийцей Чарли Кирка

Эксклюзив
05:44 • 6978 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 8742 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 13600 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 21541 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 45899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67994 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102718 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85370 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83645 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46410 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон14 сентября, 21:07 • 10043 просмотра
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 10804 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные дома15 сентября, 00:48 • 11261 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 7186 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 9260 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 6936 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща13 сентября, 16:18 • 13101 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы13 сентября, 07:00 • 91486 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 63721 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 60208 просмотра
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Сергей Брин
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Румыния
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км14 сентября, 09:45 • 19991 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию13 сентября, 14:46 • 26886 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные12 сентября, 14:01 • 75730 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 59222 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров11 сентября, 11:11 • 107844 просмотра
Старлинк
Хранитель
Фокс Ньюс
FAB-250
Шахед-136

ФБР расследует возможную связь левых группировок с убийцей Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Федеральное бюро расследований выясняет, имели ли левые группировки в штате Юта связь с убийством правого политика Чарли Кирка. 22-летний Тайлер Робинсон назван подозреваемым в убийстве, он не сотрудничает с властями.

ФБР расследует возможную связь левых группировок с убийцей Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований расследует деятельность левых группировок в штате Юта, чтобы выяснить, имели ли они какую-либо связь с убийством правого политика Чарли Кирка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Подробности

Кирк был убит во время мероприятия, организованного TPUSA 10 сентября в Университете долины Юты в Ореме, штат Юта. После стрельбы его доставили в местную больницу в критическом состоянии, где он позже скончался. 22-летний Тайлер Робинсон был назван подозреваемым в убийстве.

ФБР расследует деятельность левых групп, чтобы выяснить, знали ли они заранее о планах предполагаемого стрелка, или оказывали ли ему какую-либо помощь. Источник не уточнил, какие именно группировки находятся под следствием.

Отец Робинсона сдал его властям после того, как опознал своего сына на видеозаписях с камер наблюдения, опубликованных ФБР. Губернатор Спенсер Кокс, республиканец от штата Юта, заявил в воскресенье, что Робинсон не сотрудничает с властями.

Он не признался властям. Он не сотрудничает, но все люди вокруг него сотрудничают. И я думаю, что это очень важно

- сказал Кокс в программе «На этой неделе» на канале ABC.

Власти заявили в воскресенье, что Робинсон находится под "особым наблюдением" до завершения оценки психического здоровья. Пока Робинсон не пройдет оценку психического здоровья, власти "пристально следят" за ним, говорится в заявлении департамента шерифа округа Юта.

Он будет продолжать находиться под наблюдением психиатрического, медицинского и удерживающего персонала в течение всего периода его пребывания

- говорится в заявлении.

Дополнение

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Павел Зинченко

Новости Мира
Юта
Федеральное бюро расследований
Фокс Ньюс