FAVBET Tech — у топ-5 платників податків серед резидентів "Дія.City"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 5490 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 7374 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 8484 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:17 • 13471 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 16669 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 14441 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 19297 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27451 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44569 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44904 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу30 жовтня, 02:14 • 28735 перегляди
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежіPhoto30 жовтня, 03:11 • 23260 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів30 жовтня, 04:34 • 35196 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго06:35 • 16676 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 16378 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 80 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 5494 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 16483 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 94956 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 83961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Кудряшов
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 29588 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 37458 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 62339 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 66611 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 47589 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Forbes

FAVBET Tech — у топ-5 платників податків серед резидентів "Дія.City"

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Українська ІТ-індустрія продовжує забезпечувати мільярдні надходження до держбюджету та зміцнювати обороноздатність країни.

FAVBET Tech — у топ-5 платників податків серед резидентів "Дія.City"

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech увійшла до топ-5 найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City" за підсумками перших трьох кварталів 2025 року. За цей період FAVBET Tech перерахувала до державного бюджету понад ₴650 мільйонів податків.

"FAVBET Tech є резидентом Дія.City з 2022 року та стабільно збільшує обсяги платежів в український бюджет. Податкова дисципліна ІТ-сектору не лише сприяє розвитку галузі, але й забезпечує економічну стійкість, підтримку соціальної сфери та обороноздатність держави", — зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

З моменту запуску "Дія.City" її резиденти вже сплатили понад ₴53 мільярди податків. Лише за три квартали 2025 року до держбюджету надійшло понад ₴22 мільярди, що на 22% більше, ніж за весь попередній рік. Наразі простір об’єднує майже 2 900 технологічних компаній, у яких працює близько 130 тисяч ІТ-спеціалістів, тобто понад 80% українського техсектору.

Паралельно з операційною діяльністю FAVBET Tech інвестує у R&D-проєкти військового спрямування. Компанія розробляє програмно-апаратні комплекси FPV-дронів, які передаються підрозділам для виконання розвідувальних і ударних задач. Також спеціалісти працюють над AI-комплексами для аналізу розвідданих, що підвищують швидкість та точність ідентифікації цілей на полі бою.

Окремий напрям — підтримка підготовки військових до протидії ворожим БпЛА. Favbet Tech співпрацює з десантно-штурмовими військами, підтримує постачання антидронових рушниць і створення тренажерних систем для навчання виявленню й придушенню ворожих БпЛА.

Крім того, компанія була партнером ГО "КіберПолк" у сфері кіберзахисту, а також підтримала  розширення інженерної школи "Дронарня", що дозволило подвоїти кількість місць для навчання військових збірці та ремонту безпілотників.

У 2025 році FAVBET Tech увійшла до рейтингу "Топ-50 IT-компаній України" за версією DOU, а також виступила партнером ключових галузевих подій — Forbes AI Day 2025 у Києві, IT Arena 2025 у Львові та щоквартальних зустрічей Diia.City Union.

За словами Артема Скрипника, довгостроковою метою FAVBET Tech залишається сталий розвиток, підтримка інноваційної економіки та розширення технологічних переваг України в безпековій сфері.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Forbes
Україна
Львів
Київ