Эксклюзив
11:00
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ
08:17
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
FAVBET Tech — в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City»

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Украинская IT-индустрия продолжает обеспечивать миллиардные поступления в госбюджет и укреплять обороноспособность страны.

FAVBET Tech — в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City»

Украинская IT-компания FAVBET Tech вошла в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City" по итогам первых трёх кварталов 2025 года. За этот период компания перечислила в государственный бюджет более ₴650 миллионов налогов.

"FAVBET Tech является резидентом Дія.City с 2022 года и стабильно увеличивает объёмы налоговых выплат в украинский бюджет. Налоговая дисциплина IT-сектора не только способствует развитию отрасли, но и обеспечивает экономическую устойчивость, поддержку социальной сферы и обороноспособность государства", — отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

С момента запуска "Дія.City" её резиденты уже уплатили более ₴53 миллиардов налогов. Только за первые три квартала 2025 года в госбюджет поступило свыше ₴22 миллиардов, что на 22% больше, чем за весь предыдущий год. Сегодня экосистема объединяет почти 2 900 технологических компаний, в которых работают около 130 тысяч IT-специалистов — более 80% украинского техсектора.

Параллельно с основной деятельностью FAVBET Tech инвестирует в R&D-проекты оборонного направления. Компания разрабатывает программно-аппаратные комплексы FPV-дронов, которые передаются военным подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач. Также специалисты работают над AI-системами анализа разведданных, повышающими скорость и точность идентификации целей на поле боя.

Отдельное направление — поддержка подготовки военных к противодействию вражеским БПЛА. FAVBET Tech сотрудничает с десантно-штурмовыми войсками, помогает в поставках антидроновых ружей и создании тренажёрных систем для обучения обнаружению и подавлению вражеских дронов.

Кроме того, компания была партнёром ОО "КиберПолк" в сфере кибербезопасности, а также поддержала расширение инженерной школы "Дронарня", что позволило удвоить количество мест для обучения военнослужащих сборке и ремонту беспилотников.

В 2025 году FAVBET Tech вошла в рейтинг "Топ-50 IT-компаний Украины" по версии DOU, а также стала партнёром ключевых отраслевых событий — Forbes AI Day 2025 в Киеве, IT Arena 2025 во Львове и ежеквартальных встреч Diia.City Union.

По словам Артема Скрипника, долгосрочная цель FAVBET Tech — это устойчивое развитие, поддержка инновационной экономики и укрепление технологического преимущества Украины в сфере безопасности и обороны.

Лилия Подоляк

Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Forbes
Украина
Львов
Киев