Епідеміолог розповів, як допомогти посилити організму опір від повторного зараження на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Для того, щоб посилити опір організму від повторного зараження на COVID-19 потрібно, зокрема укріплювати в максимальний спосіб стан свого здоров’я після перенесеного захворювання та мінімізувати навантаження на себе. Про це під час прес-конференції розповів епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗу за спеціальністю “Епідеміологія” Наталія Виноград, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо повторних захворювань (на COVID-19 — ред.) однозначно — це є укріплення в максимальний спосіб свого стану здоров’я після перенесеного захворювання”, — сказала Виноград.

Вона зазначила, що професор Сергій Дубров правильно сказав про те, що достатньо тривалий час особа потребує мінімізації навантажень на себе.

“Я не беру тут знову ж професійну групу медиків, то реально говорити тільки за тих, хто на сьогодні на дистанційному перебуває скажімо навчанні або роботі, той хто не залучений до оперативних сил реагування і може собі дозволити той режим. Це режим дуже адекватного навантаження, яке може витримати людина...Важливо слухати свій організм, дайте можливість організму адаптуватися, вийти з того стану постхвороби й це значно зменшить ймовірність навіть при поступленні інфікувальної дози. Тобто достатньої для зараження. Значно посилить можливість організму на опір до нового зараження”, — розповіла Виноград.

Доповнення

Депутат із групи “За майбутнє” Анна Скороход заявляла, що вже втретє хворіє на COVID-19.

28 березня 2020 року COVID-19 був підтверджений у нардепа Анни Скороход. Ще раніше вірус був діагностований у нардепів Сергія Рудика, Сергія Вельможного, Руслана Горбенка, Олександра Лукашева та Сергія Шахова.

За словами, професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Сергія Дуброва, внаслідок захворювання на COVID-19 та “постковідного” синдрому найчастіше в Україні люди скаржаться на зміни з боку респіраторної системи, серцево-судинної системи та нервової системи.

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