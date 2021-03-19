Нардеп Скороход заявила, що хворіє на COVID-19 вже втретє
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Депутат із групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що вже втретє хворіє на COVID-19. Про це вона повідомила у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата:
"Я дійсно вже втретє хворію на COVID-19. Я не знаю, чого він від мене ніяк не відстає", - сказала Скороход.
За її словами, вона наразі вже в досить непоганому стані та розповіла, що в її дитини та інших членів родини результат ПЛР-тестів негативний.
Доповнення
28 березня 2020 року COVID-19 був підтверджений у нардепа Анни Скороход. Ще раніше вірус був діагностований у нардепів Сергія Рудика, Сергія Вельможного, Руслана Горбенка, Олександра Лукашева та Сергія Шахова.
В квітні минулого року в інфекційну лікарню в Києві була госпіталізована Анна Скороход разом з немовлям. У нього підтвердився діагноз коронавірусу.