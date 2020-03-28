Нардеп Скороход, у якої виявили коронавірус, перебувала на самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Позафракційна народний депутат Анна Скороход кілька днів перебувала на самоізоляції, перш ніж у неї було підтверджено коронавірус. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Нардеп перебувала на самоізоляції з 25 березня за місцем проживання у Броварах.
Сьогодні, 28 березня, у неї було підтверджено коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, раніше про коронавірус у Скороход повідомив її колега Олексій Гончаренко.