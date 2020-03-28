Коронавірус підтверджено у ще одного нардепа - Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Коронавірус підтверджено у ще одного народного депутата - позафракційної Анни Скороход. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі, передає УНН.
"Підтверджено коронавірус у ще одного народного депутата - Скороход (позафракційна). Бажаю швидкого одужання", - написав Гончаренко.
Додамо, раніше коронавірус підтвердили у низки народних депутатів.
Загалом в Україні підтверджено 311 випадків COVID-19.