Ще один нардеп Ради, ймовірно, заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Позафракційний народний депутат Верховної Ради України Сергій Рудик, ймовірно, отримав підтвердження на захворювання COVID-19. Про це у вівторок, 24 березня, повідомила народний депутат Вікторія Гриб в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Півгодини тому про це мені повідомила його лікар”, — повідомила депутат.
Парламентар додала, що останній раз мала контакт з нардепом Рудиком під час засідання ВРУ 17 березня. Через це Гриб буде протягом тижня перебувати на обсервації, оскільки Рудик у сесійній залі сидить поруч з нею.
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Народна депутат зазначила, що інфікований Рудик міг заразитися від Сергія Вельможного, у якого нещодавно також діагностували коронавірус, і який сидить в Раді перед Рудиком.
Наразі офіційного підтвердження немає ні від самого депутата Рудика, ні від уповноважених медичних органів.
Нагадаємо, раніше у народного депутата від фракції “Слуга народу” Руслана Горбенка виявили коронавірус. Окрім того, коронавірус виявлено у народного депутата — Олександра Лукашева з фракції “Опозиційна платформа “За життя”. Але першим серед депутатів на коронавірус захворів Сергій Шахов.