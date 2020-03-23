Коронавірус виявлено у ще одного депутата - Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Коронавірус виявлено у ще одного народного депутата - Олександра Лукашева з фракції "Опозиційна платформа "За життя". Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.
"Коронавірус виявлено у ще одного нардепа - Олександра Лукашева з ОПЗЖ", йдеться в повідомленні.
Лукашев займає пост першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
Нагадаємо, першим серед депутатів на коронавірус захворів Сергій Шахов.
Нардеп Вельможний із сином, у яких є підозра на COVID-19, повторно здали тест на коронавірус.